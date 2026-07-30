Receita irresistível: Marcia Soares abre as portas da cozinha e há um ingrediente que está a dar que falar

Marcia Soares voltou a mostrar um pouco do seu dia a dia nas redes sociais, desta vez para partilhar uma receita que garante ser "muito simples, mas sem dúvida das melhores", juntamente da sua avó.

Na descrição da publicação, Marcia revelou os ingredientes utilizados: azeite, cebola, alho, carne picada, duas cervejas, um frasco pequeno de polpa de tomate e temperos a gosto. Uma combinação que rapidamente despertou a curiosidade dos fãs, sobretudo pela utilização da cerveja, um ingrediente que nem sempre é habitual neste tipo de pratos.

A receita marca pela simplicidade e rapidez de preparação. Por isso mesmo, mereceu a atenção de quem acompanha a antiga comentadora da TVI, que continua a partilhar momentos da sua rotina com os seguidores. Entre elogios e pedidos para conhecer o modo de preparação ao pormenor, a publicação não passou despercebida.

Conhecida por manter uma relação próxima com os fãs através das redes sociais, Marcia Soares vai mostrando, cada vez mais, um lado descontraído e pessoal, partilhando não só momentos do seu quotidiano, mas também algumas das suas sugestões para a cozinha.