Look de Márcia Soares já foi usado por atriz muito conhecida da TVI

Márcia Soares deslumbrou na gala do Big Brother com um look elegante e ousado , mas o vestido já tinha uma história.

A mesma peça foi usada anteriormente por Rita Pereira , durante uma aparição televisiva, gerando comparações inevitáveis.

Fãs dividiram opiniões nas redes sociais, elogiando ambas e debatendo qual das estrelas brilhou mais com o look.

Na noite de domingo, 4 de abril, Márcia Soares voltou a captar todas as atenções na gala do Big Brother. Conhecida pelo seu estilo irreverente, a comentadora surpreendeu com um visual sofisticado e sensual, que rapidamente se destacou entre o público.

O look escolhido por Márcia é da marca portuguesa Atelier Fusion e inclui um blazer e calças com padrão floral em tons sóbrios, conjugados com um body rendado e transparente, conferindo à produção um equilíbrio perfeito entre elegância e ousadia.

Curiosamente, este coordenado já tinha sido usado anteriormente por Rita Pereira, durante uma aparição no programa «Dois às 10». Na altura, a atriz foi muito elogiada pelo seu visual poderoso e cheio de estilo. Agora, foi a vez de Márcia Soares dar nova vida ao conjunto, provando que uma peça pode ser reinventada e interpretada com identidade própria.

As comparações entre ambas são inevitáveis, mas cada uma conseguiu imprimir a sua personalidade ao visual. Rita Pereira apostou num registo glamoroso e confiante, enquanto Márcia trouxe uma abordagem mais ousada e provocadora, reforçando a sua imagem como ícone de moda no universo televisivo.

A presença de Márcia Soares na gala do «Big Brother» foi, sem dúvida, um dos momentos mais comentados da noite, consolidando o seu estatuto de referência em estilo e bom gosto. A escolha do conjunto da Atelier Fusion foi um verdadeiro sucesso — tanto pela belezacomo pela forma única como foi usado por duas das figuras mais mediáticas da TVI.

Veja na galeria como Márcia Soares e Rita Pereira brilharam com o mesmo look — cada uma à sua maneira.

Veja também:

Márcia Soares conquista o que ninguém pensava. A novidade que a deixou eufórica - Big Brother - TVI