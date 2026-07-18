Surpresa! Marcia Soares "estreia" novo visual na Summer Party TVI Millennium Estoril
- Redação TVI
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A mudança de visual da ex-concorrente e comentadora não passou despercebida.
Marcia Soares, ex-concorrente do Big Brother e atual comentadora do formato, foi uma das presenças na passadeira vermelha da Summer Party TVI Millennium Estoril, e aproveitou o evento para mostrar o seu novo visual. A comentadora colocou recentemente extensões de cabelo, surgindo com o cabelo longo e volumoso, em ondas soltas que emolduraram o rosto.
Para a noite na Marina de Cascais, Marcia Soares escolheu um vestido longo de alças finas, com estampado floral em tons de coral, vinho e branco, e decote em coração. O corte fluido do vestido, em tecido leve, acompanhou na perfeição o ambiente de sunset que caracterizou o evento.
Como acessórios, optou por uma clutch branca, colar com pendente em cruz e pulseira dourada, complementando um look romântico e ao mesmo tempo descontraído, perfeito para uma noite de verão junto ao mar.