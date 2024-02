Inesperado! Márcia Soares surpreende com novidade relacionada com «Big Brother»

Márcia Soares surpreendeu os seguidores no instagram ao revelar uma novidade relacionada com o «Big Brother»! Confira aqui qual foi a partilha mais recente da ex-concorrente da casa mais vigiada do país...

A finalista do "Big Brother 2023" partilhou uma fotografia, através dos stories, na qual onde exibe uma espada tatuada no braço. Veja aqui:

Na legenda, Márcia Soares fez uma breve referência ao «Big Brother 2023«, acompanhada por um emoji de coração branco. Essa nova arte corporal parece estar relacionada a um presente especial que a ex-concorrente recebeu durante a última noite de Natal que passou na casa do "Big".

Como explica a SELFIE, durante as celebrações natalícias, Márcia Soares foi presenteada com uma espada pelo anfitrião do programa, simbolizando a força e coragem que ela demonstrou ao longo de sua estadia na casa. O presenteador mencionou que a espada representa a perseverança de Márcia como uma guerreira na vida cotidiana. Assim, em homenagem, Márcia Soares tatuou no braço uma espada.

