Poderá Márcia Soares estar a lançar uma nova tendência nas redes sociais? Veja a prova

Márcia Soares, um dos rostos mais acarinhados do público desde a sua entrada no Big Brother, voltou a surpreender nas redes sociais. Na sua última publicação, a comentadora partilhou algo simples... mas que, chamou à atenção dos seus fiéis seguidores.

"Apenas as 4 fotografias tiradas na horizontal que tenho no telemóvel!", escreveu a influenciadora digital, na legenda de uma galeria onde todas as imagens foram publicadas nesse formato.

E se, à primeira vista, parece apenas uma seleção aleatória de imagens, os seguidores rapidamente começaram a notar um detalhe inusitado: numa das fotos, embora ligeiramente desfocada, a ex-concorrente surge a fazer um gesto inesperado para a câmara.

O momento captado, espontâneo e talvez até irreverente, acabou por se destacar entre os seguidores da ex-concorrente. Comentários como “Linda é pouco” ou “A última é para os haters” ou “A rainha sem medo” invadiram a caixa de comentários, gerando uma onda de risos sobre o que poderá ter motivado aquele gesto mais ousado.

Mas há mais: poderá Márcia Soares estar, de forma subtil, a lançar uma nova tendência nas redes sociais?

Num universo onde a maioria das fotos são publicadas em formato vertical – em parte, devido ao formato dos smartphones e ao algoritmo de plataformas como o Instagram – a escolha de partilhar exclusivamente imagens em formato horizontal chamou a atenção. Será uma nova fase criativa? Ou apenas uma coincidência estética?

Seja qual for a resposta, o certo é que Márcia Soares continua a surpreender e a marcar pela diferença. E os fãs? Esses continuam atentos a cada movimento.