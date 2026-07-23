O pior aconteceu! Marcia Soares no Hospital: «Meteram um cateter (...) Fiquei assim, neste estado»

Depois de recentemente se mudar para Tondela, Márcia partilhou com os seguidores um episódio marcante vivido ao lado da avó, recordando uma ida ao hospital que acabou por a afetar emocionalmente.

Num vídeo publicado nas redes sociais, a ex-concorrente explicou que acompanhou a avó durante o atendimento hospitalar e descreveu os momentos de maior tensão. «Meteram um cateter (...) Fiquei assim, neste estado», contou, revelando que a situação a deixou bastante impressionada.

Ao longo do relato, Márcia explicou como viveu todo o processo, desde a chegada ao hospital até aos procedimentos médicos realizados.

O testemunho rapidamente gerou várias reações nas redes sociais, com muitos seguidores a deixarem mensagens de apoio e a partilharem experiências semelhantes, elogiando também a dedicação demonstrada por Márcia ao acompanhar a avó num momento delicado.

Apesar do susto, a influenciadora tranquilizou os fãs, dando a entender que tudo acabou por correr da melhor forma e agradecendo o carinho recebido após a publicação do vídeo.