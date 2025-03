Márcia Soares reage a todos os comentários sobre o seu vestido ousado! Saiba tudo aqui

Márcia Soares está de regresso como comentadora oficial das galas do Big Brother 2025. A ex-concorrente do Big Brother 2023 surpreendeu todos em estúdio assim que foi apresentada.

Na primeira aparição como comentadora desta edição, Márcia Soares arrasou com um vestido repleto de transparências e um grande decote, que até levou Cláudio Ramos a fazer um comentário. «A Márcia só trouxe a parte de baixo. Esqueceu-se da parte de cima», afirmou o apresentador.

A comentadora de 31 anos brilhou num elegante vestido assinado pela estilista Fátima Lopes, que marcou a diferença para arrancar bem esta nova aventura, deixando os fãs rendidos ao seu look sofisticado.

Muitas foram as reações ao look escolhido e foi através da rede social X, antigo Twitter, que a ex-concorrente reagiu com alguma graça a todos os cometários: «Viemos as TRÊS desejar-vos uma boa semana. Acho que as vou batizar… alguma sugestão?»

A presença de Márcia Soares nas galas promete ser uma das grandes atrações desta edição, ao lado de Cláudio Ramos e Gonçalo Quinaz, que a própria descreve como «pessoas que admiro muito».

Gonçalo Quinaz, ex-concorrente d'A Quinta, do Big Brother - Duplo Impacto e comentador no Dois às 10, vai estar junto de Márcia a analisar e comentar tudo o que acontece nas noites de domingo.

Veja as novas fotografias do seu deslumbrante visual na nossa galeria!

