Perfeito para o verão: Marcia Soares arrasa em vestido elegante e o preço deixa qualquer um rendido

Márcia Soares voltou a dar que falar nas redes sociais ao apostar num look de verão simples, mas altamente trendy, que rapidamente captou a atenção dos fãs. A influenciadora surgiu com um vestido azul bebé, longo e fluido, de corte caicai, num estilo leve e descontraído que encaixa na perfeição na estética de verão que domina esta temporada.

A peça destaca-se pelo tom pastel suave, pelo tecido leve até aos pés e pelo corte minimalista que valoriza a silhueta sem perder o lado confortável. O detalhe caicai, que deixa os ombros à mostra, reforça a feminilidade do look, enquanto o comprimento longo acrescenta um toque mais elegante, tornando o vestido versátil tanto para ocasiões mais casuais como para eventos de verão.

Rapidamente, o modelo começou a gerar curiosidade entre seguidores, sobretudo pelo facto de ser uma opção acessível, encontrada na Shein por cerca de 23 euros , o que o torna ainda mais apelativo para quem procura peças de impacto a preços baixos.

Com este look, Márcia volta a apostar numa estética clean e fresca para comentar os Diários do Big Brother Verão, onde os tons pastel e os cortes simples ganham protagonismo.