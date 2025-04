Saiba o que dizem as redes sociais sobre o polémico vestido de Márcia Soares na gala do Big Brother

Márcia Soares, ex-concorrente do Big Brother e comentadora do Big Brother 2025, voltou a brilhar esta quinta-feira durante a gala do programa. Aos 31 anos, Márcia Soares foi o centro das atenções, especialmente com o seu look elegante que conquistou os seguidores nas redes sociais.

Durante a gala, Márcia Soares surgiu com um vestido deslumbrante, e a TVI partilhou no seu Instagram oficial uma imagem de bastidores que captou o momento em que ela se preparava, com a ajuda de Inês Morais, vencedora do Desafio Final do Secret Story. A publicação dizia: «Hoje a Márcia Soares teve uma ajuda especial para se arranjar… Quantos 🤍 merece esta dupla?».

O vestido que Márcia usava não passou despercebido e rapidamente gerou muitos comentários elogiosos nas redes sociais. Muitos seguidores destacaram o estilo e a elegância de Márcia Soares, com mensagens como: «Que linda Márcia. Está perfeita ❤️», «Uma dupla de mulheres maravilhosas e empreendedoras! 👏👏» e «Duas mulheres maravilhosas! 👏 Márcia estás lindaaaa! 🔥».

Além disso, a ex-concorrente Noélia, amiga de Márcia, também deixou a sua opinião nos comentários: «Ficou muito bem!», elogiando a escolha do visual e a beleza da comentadora.

Com um look impecável e confiante, Márcia Soares continua a cativar o público, seja no palco da gala, seja nas redes sociais, onde é constantemente elogiada pelo seu estilo e carisma.