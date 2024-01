Márcia Soares esclarece sentimentos por Zé Pedro Rocha: «Tenho um carinho muito grande…»

Márcia Soares foi a terceira classificada da edição do «Big Brother 2023» e esta quarta-feira marcou presença no programa «Dois às 10» para recordar o seu percurso na casa e revelar com estão as coisas fora das câmaras.

A ex-concorrente falou também de Zé Pedro Rocha e dos sentimentos que tem pelo colega e amigo que criou dentro do programa e que a certa altura assumiu que podia estar a confundir o que sentia por si.

«O Zé Pedro nunca foi um entrave para mim e para o Francisco Monteiro, nunca na vida. Ele sempre falou bem dele, realçava as qualidades dele. Eu tenho um carinho muito grande por ele, mas não amoroso», disse Márcia.

Sobre a vida amorosa, Márcia referiu: «Eu não tenho medo de amar nem de ser amada, mas sei o que eu não quero para mim. O Francisco Monteiro é um assunto à parte. Custa-me realmente porque a gente tinha muitas discussões, não vamos esquecer tudo o que aconteceu».