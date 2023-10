Reviravolta! Futuro entre Márcia e Francisco Monteiro? Concorrente esclarece relação com Zaza. Saiba tudo aqui

Márcia sobre Monteiro: «Vamos tentar recomeçar do zero, o que eu mais quero é ser amiga dele»

Esta noite, Márcia esclarece como está a sua relação com Francisco Monteiro, após os dois terem conversado esta última segunda-feira. «Nós tivemos uma ligação boa, mas depois ele decidiu pôr-me para canto, e depois aquela instabilidade toda... Não te liga um dia todo, e depois quer um abraço...», diz Márcia, ao fazer um resumo de como tem sido a sua relação com o concorrente da Malveira.

«Ele deu um passo na minha direção e eu dei outro na direção dele (...) a partir do momento em que ele consegue lidar com a minha presença e com os sentimentos dele, para mim é ótimo (...) o que eu quero é que a gente se dê todos bem, porque eu gosto do Zaza», refere a empresária. No decurso da conversa, Iasmim expressa algumas preocupações, nomeadamente, de que tem medo que o Francisco Monteiro se perca devido aos sentimentos que tem por Márcia, e se sinta de alguma forma iludido. E a concorrente de Ermesinde reage: «O que mais me custou a ouvi-lo dizer, foi que tinha um carinho especial por mim, foi justamente eu saber que ia quase ser impossível a gente conviver».

Ao recordar a conversa que teve com Francisco Monteiro, Márcia confessa: «Fiquei super contente... estava-me a pesar! Agora, estou muito mais leve», e continua, «Ele deu o passo de falar comigo... vamos aproveitar esta situação para tentar recomeçar do zero... e se ele conseguir ser meu amigo... aquilo que mais quero é ser amiga dele», remata.

