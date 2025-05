Ex-concorrente radiante! Anunciou que ia ser pai, revelou os padrinhos e agora o sexo do bebé. Saiba tudo

A vida dos ex-concorrentes continua fora da casa mais vigiada do País e que o diga Márcio Poças. O jovem de 34 anos, conhecido pela sua breve participação na Casa dos Segredos 6, partilhou no mês passado que ia ser pai pela primeira vez e os padrinhos são dois conhecidos ex-concorrentes.

Agora, ficamos a conhecer o sexo do bebé: Márcio Poças e Leonor Fernandes vão ser pais de uma menina. A notícia - partilhada nas redes sociais - foi recebida com grande entusiasmo e euforia, ainda mais porque Leonor já é mãe de dois meninos. «O nosso mundo ganhou mais cor», escreveu Márcio na legenda da partilha.

De recordar que foi no passado dia 18 de abril que Márcio Poças anunciou que ia ser pai. O anúncio foi feito nas redes sociais, onde o ex-concorrente revelou que a sua atual namorada está grávida. Márcio partilhou com os seguidores este momento especial: "A viagem da nossa vida", escreveu.

Dias depois, também através do Instagram, ficámos a conhecer os padrinhos do bebé e são um casal bem conhecido de ex-concorrentes: Rúben e Tatiana Boa Nova, que se deram a conhecer na terceira edição da Casa dos Segredos e que são grandes amigos de Márcio Poças.

A revelação deu-se na sequência do chá revelação do bebé que aconteceu no passado dia 1 de maio. Contudo, Márcio Poças não quis revelar nesse dia o sexo, porque os responsáveis pela grande novidade iam editar os vídeos e fotos e só depois tornavam público, o que acabou por acontecer agora.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens do anúncio da gravidez da namorada de Márcio Poças e do chá revelação do bebé.

Márcio Poças ficou conhecido do grande público em 2016, quando tentou entrar na sexta edição do popular reality show da TVI. Na altura, apresentou-se ao lado da então namorada, Daniela Filipa, com quem formava um casal.

No entanto, apesar de terem chegado a entrar na casa, o percurso foi curto: foram rejeitados pela Voz logo na primeira gala e acabaram por ficar à porta da competição, levando ao segredo em comum dos dois: "Ficámos à porta casa".

Apesar do mediatismo gerado pela sua curta passagem pelo programa, Márcio manteve uma presença discreta nos anos seguintes. A relação com Daniela acabaria por chegar ao fim, após 17 anos juntos e ambos seguiram caminhos diferentes.

Agora, numa nova fase da vida e com uma nova companheira ao seu lado, Leonor Fernandes, Márcio prepara-se para aquele que promete ser o maior e mais emocionante dos desafios: a paternidade.