Foi a primeira vez que o Big Brother foi obrigado a expulsar um concorrente. E o momento parou o País

Marco Borges foi o primeiro concorrente a ser expulso por decisão do Big Brother, em 2000.

Tudo aconteceu após Marco ter dado um pontapé a Sónia, um momento que parou o País.

Há datas que ficam para sempre e esta é uma delas: 3 de setembro de 2000, o Big Brother estreava em Portugal, assinalando um marco na história da televisão nacional. O formato de reality show chegou à TVI com uma fórmula que prendeu a atenção do público.

Entre os concorrentes da primeira edição, há um nome que ficou para sempre na memória dos telespectadores: Marco Borges, o primeiro participante a ser expulso do programa por decisão do Big Brother.

Marco Borges, na altura com 24 anos, foi um dos concorrentes mais mediáticos desta primeira edição do "Big Brother". A sua personalidade forte não passava despercebida.

No entanto, foi um incidente delicado que o levou à expulsão imediata. O episódio que causou a sua expulsão ocorreu durante uma discussão com Sónia, uma das concorrentes do reality show.

Durante a discussão acesa, Marco acabou por desferir-lhe um pontapé. O ato foi filmado e transmitido em direto para os telespectadores, gerando uma enorme reação por parte do público e da produção do programa.

A atitude, embora rápida, não passou despercebida e deixou todos em choque, sendo até notícia do Jornal da Uma. A produção do programa, em conformidade com as regras, decidiu expulsar Marco Borges.

A expulsão de Marco Borges por estes motivos foi a primeira da história do Big Brother em Portugal e gerou uma enorme onda de comentários na sociedade portuguesa.

O país inteiro acompanhava as imagens e o episódio tomou proporções inéditas para a televisão nacional. Os telespectadores, muitos dos quais ainda estavam a adaptar-se à ideia de um reality show, ficaram chocados.

A situação levantou questões importantes sobre o papel da televisão na formação de opinião pública e sobre os limites do entretenimento.

Após a sua expulsão, Marco Borges desapareceu dos holofotes da televisão, mas o seu nome ficou para sempre ligado ao "Big Brother".

Embora Marco não tenha voltado a aparecer em outros programas de grande visibilidade, o episódio da sua expulsão deixou uma marca profunda na forma como o público percebia os reality shows.

De recordar que a passagem de Marco Borges pelo Big Brother ficou também marcada pela relação que criou com Marta Cardoso e da qual nasceu um filho, também Marco, hoje com 22 anos.

Inclusive, outros dos momentos mais falados do Big Brother foi o regresso de Marco Borges à casa após a expulsão. O ex-concorrente foi disparado numa grua, com um ramo de flores para Marta Cardoso.

A relação foi de tal forma acarinhada pelo público, que o casal acabou por casar em direto na TVI, em conjunto com outros dois casais do formato: Célia e Telmo Ferreira e Verónica e Sérgio Vicente.

