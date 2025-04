Há um novo Marco Borges na casa do Big Brother? Contamos-lhe tudo aqui

Luís Gonçalves voltou a dar que falar no Big Brother 2025 ao protagonizar um momento inesperado no jardim da casa. O concorrente decidiu apanhar sol completamente nu, usando apenas os seus boxers para cobrir as partes íntimas, o que gerou muitas reações dentro da casa e fora da mesma.

O comportamento de Luís Gonçalves foi rapidamente comparado ao de Marco Borges, concorrente histórico do Big Brother, que há 25 anos surpreendeu tudo e todos ao surgir nu no exterior da casa, tapando-se com folhas, e também no confessionário da primeira edição do reality show. Esta alegada tentativa de imitação não passou despercebida aos fãs mais atentos.

Houve quem considera-se a atitude ousada, como é o caso de Solange Tavares, que se mostrou incomodada.

Veja na galeria os registos que têm dado que falar e que voltam a demonstrar como o reality show continua a ser sinónimo de polémica, irreverência e momentos inesperados.

Marco foi o primeiro a protagonizar uma cena mais íntima na novela da vida real. Do seu percurso na casa destaca-se o envolvimento com Marta Cardoso e o pontapé a Sónia, que acabou por ditar a sua expulsão.

Recorde o percurso de Marco Borges no Big Brother que parou o país, em 2000. Recorde a participação de Marco há 25 anos atrás e veja o momento do ex-concorrente nu no confessionário:

