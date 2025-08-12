Ao Minuto

08:54
O que se passou após a expulsão de Bruno de Carvalho. Big Brother perde as estribeiras, há gritos e muito choro

08:28
06:08

Enquanto uns choram arrependidos, Catarina Miranda mostra-se feliz: «Não me arrependo de nada»

08:27
05:23

Como nunca o viu. Big Brother perde completamente as estribeiras: «Acabou a baixaria»

08:17
02:33

Big Brother perde as estribeiras com concorrentes: «Passou-se mesmo»

08:14
03:53

Fábio Paim triste com comportamento: «Eu fico cego, mas não tenho maldade»

08:11
A história repetiu-se, mas este é o pontapé mais famoso da história do Big Brother

23:32
03:20

Tensão máxima! Miranda lança aviso a Kina: «Seja a última vez que faz aquilo que fez no direto»

23:21
03:58

O conflito explodiu: «Eles querem matar os Cale, mas a gente continua aqui firme e de pé»

23:15
03:40

Viriato Quintela solta farpas : «Isto é só mais um episódio dos inúmeros que tivemos»

23:14
Bruno de Carvalho saiu em fúria do Big Brother após expulsão direta

23:06
03:08

Emoções à flor da pele: Bruna num pranto após conflito na casa

23:03
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

22:59
02:53

Kina desmorona-se em lágrimas: «Ninguém me tratou desta maneira na minha vida. Nem sei como agir»

22:52
01:11

Bruno de Carvalho abandona o Big Brother em fúria após expulsão direta

22:48
02:59

Maria Botelho Moniz deixa recado forte aos concorrentes:«Somos todos melhores do que isto»

22:46
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

22:42
04:19

Kina atinge limite com Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Sou vítima deles os dois»

22:35
02:26

Sanção aplicada! Fábio Paim paga caro após discussão com Catarina Miranda

22:32
06:40

«Eu estou arrependido»: Fábio Paim assume responsabilidade após conflito

22:31
Choque total. Pontapé leva à expulsão direta de Bruno de Carvalho

22:28
02:57

Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos

22:26
02:24

Kina recusa-se a aceitar atitude agressiva: «Não estou de acordo com o que ele fez»

22:14
01:15

Maria Botelho Moniz responde a fúria Bruno de Carvalho: «Em contrato algum está um pontapé a um colega»

22:13
04:33

Sem despedidas. Bruno de Carvalho abandona a casa mais vigiada do País

22:12
04:33

Última Hora: Bruno de Carvalho acaba de ser expulso do Big Brother Verão

A história repetiu-se, mas este é o pontapé mais famoso da história do Big Brother

  • Há 49 min
A história repetiu-se. Bruno de Carvalho do Big Brother Verão devido a um pontapé. Mas o primeiro de Marco Borges ficará para sempre na memória dos portugueses

Bruno de Carvalho foi expulso do Big Brother Verão devido a um pontapé. O gesto polémico que teve com o colega Afonso Leitão levou o Big Brother a tomar a decisão mais drástica.

Mas esta não é a primeira vez que um pontapé dá que falar no Big Brother e leva a uma expulsão direta. O pontapé mais famoso de todos é de Marco Borges e aconteceu logo na primeira edição do Big Brother. O gesto foi de tal forma polémico que o País parou com o acontecimento e até foi motivo de abertura do Jornal. 

Na altura, Marco agrediu fisicamente a concorrente Sónia. Recorde as imagens no vídeo. 

E veja aqui o que aconteceu com Bruno de Carvalho: 

Temas: Marco Borges Pontapé

