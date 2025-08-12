A história repetiu-se, mas este é o pontapé mais famoso da história do Big Brother

Bruno de Carvalho foi expulso do Big Brother Verão devido a um pontapé. O gesto polémico que teve com o colega Afonso Leitão levou o Big Brother a tomar a decisão mais drástica.

Mas esta não é a primeira vez que um pontapé dá que falar no Big Brother e leva a uma expulsão direta. O pontapé mais famoso de todos é de Marco Borges e aconteceu logo na primeira edição do Big Brother. O gesto foi de tal forma polémico que o País parou com o acontecimento e até foi motivo de abertura do Jornal.

Na altura, Marco agrediu fisicamente a concorrente Sónia. Recorde as imagens no vídeo.

E veja aqui o que aconteceu com Bruno de Carvalho: