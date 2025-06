Veio «do nada» e agora tem tudo: O «segredo» que faz Marco Costa faturar milhares

Marco Costa surpreende tudo e todos ao lado de uma grande estrela do futebol: As imagens aqui

Marco Costa é um verdadeiro caso de sucesso. Começou sem rigorosamente nada, entrou na segunda edição da Casa dos Segredos e quando saiu trabalhou afincadamente até conseguir ter um negócio que hoje rende milhares na área da pastelaria.

No ‘ICON’, numa conferência sobre o impacto que a participação num reality show pode ter na vida digital - moderada por Maria Botelho Moniz – o pasteleiro e ex-concorrente recordou o seu percurso duro e contou o segredo para o sucesso.

«Eu vim do menos que nada», começou por referir Marco Costa. Para além da participação no Secret Story, que serviu de rampa de lançamento, o pasteleiro agarrou-se a pilares essenciais para esta reviravolta.

Os ingredientes foram simples: Continuar a ser ele próprio, muito próximo e a dar valor à família e apostar na profissão que já tinha. «Eu sou o mesmo Marco de sempre (…) continuo a levantar-me todos os dias às 8h da manhã», afirmou o ex-concorrente, no painel do ‘ICON’.

Depois, deu alguns conselhos: «Agarrem-se àquilo que vocês são bons, se tiverem uma empresa de limpezas, abram a maior empresa de limpezas do País. Em vez de eu mudar de profissão vou subir o meu valor e mudar o meu posicionamento. Acrescenta valor no trabalho. Tenta ser excelente», rematou.

Recorde-se que Marco Costa é atualmente dono da marca ‘Receitas com Segredo’, negócio com loja aberta em Telheiras, Lisboa. Para além disso, o pasteleiro gere também a fábrica da família e marca presença em feiras e romarias por todo o País, com as suas famosas tortas de laranja.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens de Marco Costa. Veja também outros casos de ex-concorrentes que se tornaram ícones de sucesso.