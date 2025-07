Explosão de alegria: A famosa 'ex' de Marco Costa está noiva... e o pedido foi feito no paraíso com que todas sonham

Vanessa Martins, a ex-mulher de Marco Costa, ex-concorrente da Casa dos Segredos 2 e de outras tantas edições, está noiva! A novidade foi dada pela própria, através de uma publicação nas redes sociais, em que revela que o companheiro, David Soares, a pediu em casamento, durante umas férias na Sardenha.

«Inesperadamente isto aconteceu nas férias da Sardenha! O @davidgyt surpreendeu-me com um pedido de casamento na Costa Esmeralda, preparou tudo em Portugal e eu não desconfiei de nada. Foi lindo e perfeito só como ele sabe fazer. O David é a minha alma gémea e eu não podia estar mais feliz por isto ter acontecido. SIM para sempre!», começou por escrever, na legenda da publicação, feita no Instagram.

«Tirámos esta fotografia momentos depois para enviar aos nossos amigos. Chegámos a Portugal e contámos aos nossos familiares. E agora a vocês que acompanham a minha vida desde sempre, não podia deixar de vos dizer o quanto estamos felizes», acrescentou.

Veja aqui as fotografias em questão:

A história de amor com Marco Costa

Marco Costa e Vanessa Martins estiveram juntos durante vários anos, casaram-se em 2016, mas em 2020 divorciaram-se. Ao longo do casamento, a empresária fez vários tratamentos de fertilidade para concretizarem o sonho de serem pais, mas sem sucesso.

Agora, Vanessa Martins e Marco Costa seguiram caminhos diferentes e ambos refizeram as suas vidas com outras pessoas. Aliás, a empresária ficou recentemente noiva do companheiro, David Soares, durante uma viagem à Sardenha.

