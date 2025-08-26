Dupla inesperada. Marco Costa surpreende famosa atriz com presente de aniversário único

Marco Costa surpreende Ana Guiomar com presente irresistível no dia de aniversário.

Marco Costa voltou a mostrar o seu lado mais generoso e divertido. O pasteleiro surpreendeu a atriz Ana Guiomar no dia do seu aniversário com um presente… delicioso: várias bolas de Berlim, entregues especialmente para a ocasião.

A atriz, que celebrou a data com uma festa na praia, não resistiu a partilhar o gesto nas redes sociais . «O Marco Costa é maluco!!!! Como a minha "festa" é na praia, ele decidiu que não podiam faltar bolas de Berlim», escreveu Ana Guiomar num story do Instagram, acompanhado por uma imagem repleta das iguarias.

Conhecido pelos seus dotes de pasteleiro e pelas surpresas que prepara para os amigos, Marco Costa conquistou, mais uma vez, a atenção dos fãs com este gesto divertido e saboroso.