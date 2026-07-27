A dias de fazer 36 anos, Marco Costa mostra o seu «melhor investimento» e surpreende: «A paz que me dá»

Marco Costa está prestes a celebrar uma data especial. O pasteleiro e ex-concorrente do Secret Story faz 36 anos na próxima quinta-feira e, a poucos dias de assinalar o aniversário, surpreendeu os seguidores ao revelar aquele que considera ter sido o melhor investimento que fez este ano.

Através de um storie publicado no Instagram, Marco Costa mostrou um grande aquário instalado em sua casa, confessando que aquele espaço se tornou um verdadeiro refúgio no dia a dia.

Na legenda da imagem, o empresário não escondeu o entusiasmo pela escolha que fez: "O melhor investimento este ano foi sem dúvida o aquário. Quinta-feira faço 36 anos e acho que na vida poucas são as coisas que me transmitem a mesma paz, que olhar para isto me dá."

A revelação apanhou muitos seguidores de surpresa, uma vez que o aquário ocupa um lugar de destaque na habitação de Marco Costa e representa muito mais do que um simples elemento decorativo. Pelas palavras do pasteleiro, é um espaço que lhe proporciona tranquilidade e momentos de contemplação, algo que valoriza cada vez mais.

Conhecido por partilhar vários momentos da vida familiar e profissional nas redes sociais, Marco Costa mostrou, desta vez, um lado mais pessoal, revelando aquilo que considera ser um verdadeiro investimento no seu bem-estar.

A poucos dias de completar 36 anos, o ex-concorrente do Secret Story demonstra que, nesta fase da vida, são as pequenas coisas e os momentos de serenidade que mais importância têm, deixando uma reflexão que mereceu a atenção dos seus seguidores.