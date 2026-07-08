Após ter sofrido acidente, Marco Costa depara-se com tragédia: «Hoje posso estar aqui a conversar...»

Marco Costa sofreu um acidente de mota na passada segunda-feira, 6 de julho. Um dia depois de ter apanhado o susto, o ex-concorrente do Big Brother e do Secret Story decidiu embarcar numa experiência única, cheia de adrenalina.

A revelação foi feita pelo próprio, através das redes sociais. Marco Costa foi salta de paraquedas e acabou por ficar a par de uma história marcada por tragédia que o levou a interrogar-se.

«Fiz bem em ter vindo saltar de paraquedas. Fiz mesmo bem. Estão a ver aquele rapaz ali, nem sequer sei o nome dele, conheci-o agora. Está aqui há um mês em Portugal. Há um mês, o melhor amigo dele matou-se, ele entrou em depressão e decidiu vir para aqui viver o sonho de saltar de paraquedas. Não sei se dele ou do amigo. Explicou-me que vendeu tudo o que tinha, curou-se e veio para cá sem pensar. Disse-me: 'Não tenho trabalho, não tenho casa, não tenho nada, só tenho dinheiro na conta e estou a fazer aquilo que amo'», começou por referir, num vídeo divulgado nas redes sociais.

E prosseguiu: «Isto pôs-me a pensar que, se calhar, ontem o dia não me correu tão mal. Bati, mas estou inteiro, estou saudável. Tive um arranhão, que não é nada. O telefone, encontrei-o. E, por isso, hoje posso estar aqui a conversar. Ontem, tinha tudo para ter corrido mal, espetei-me num carro de frente, estava de mota, de calções, sem luvas.»

«Muita coisa poderia ter acontecido. Perdi o telefone, partiu-se todo, mas consegui comprar outro. A minha família está bem, estou bem, estou aqui. Às vezes, é preciso apanharmos uns sustos para percebermos o quão sortudos somos na vida que temos. Gratidão, mais uma vez. Vou saltar, vou viver. É bom estar vivo», findou.