Devastado, Marco Costa sofre acidente de mota: «Um senhor não parou num STOP»

Marco Costa viveu momentos de grande susto após ter sofrido um acidente de mota. Depois de lançar um apelo nas redes sociais para tentar recuperar o telemóvel que perdeu na sequência do embate, o pasteleiro e ex-concorrente de reality shows explicou aos seguidores tudo o que aconteceu.

Através das stories no Instagram, Marco Costa revelou que o acidente aconteceu depois de um automobilista não respeitar um sinal de STOP, deixando claro que a situação podia ter tido consequências muito mais graves.

"Ontem não foi um dia simpático para mim, mas faz parte. Os dias bons é que nos fazem valorizar os dias melhores. Ontem um senhor não parou num STOP. Bastava eu ir 10, 20 km mais rápido na mota que me podia ter acontecido algo. Não aconteceu, graças a Deus. Um arranhão ou dois, mas estou inteiro", contou.

Apesar do enorme susto, Marco Costa garantiu que escapou apenas com ferimentos ligeiros, mostrando-se grato por o desfecho não ter sido pior.

Telemóvel acabou destruído

No acidente, o telemóvel acabou por saltar do bolso e ficou perdido. Mais tarde, foi encontrado por alguém que o entregou na esquadra da PSP de Caneças, permitindo ao ex-concorrente recuperá-lo, ainda que bastante danificado.

"Perdi o meu telefone, mas pronto. Alguém foi entregar o telefone à esquadra de Caneças, fui levantá-lo. Está todo partido. No acidente de mota o telefone deve ter-me saltado do bolso e partiu-se todo."

Um dia para esquecer

Marco Costa admitiu que o dia foi uma sucessão de contratempos, enumerando tudo o que lhe aconteceu para ilustrar o quão difícil foi a jornada.

"Não foi um dia bonito. Bati de mota, por este bocadinho não me aconteceu nada, fiquei sem telefone, tinha comprado um perfume, abri a porta e fiquei sem perfume, a Seleção perdeu... Não me lembro se alguma coisa correu bem."

Apesar do desabafo e da evidente frustração, Marco Costa fez questão de sublinhar que o mais importante foi ter escapado sem ferimentos graves. A mensagem recebeu inúmeras reações de apoio dos seguidores, que lhe desejaram uma rápida recuperação e destacaram que o mais importante é que o acidente não teve consequências mais sérias.