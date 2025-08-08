Marco Costa mostra lado mais emotivo: «Amar um filho que não é meu…»

Marco Costa é um pai babado e, apesar de só ter uma filha biológica, trata o filho de Carolina Pinto como se fosse seu também. Esta quinta-feira, 7 de agosto, Vicente completou nove anos e o ex-concorrente da Casa dos Segredos escreveu-lhe uma bonita dedicatória.

Nas redes sociais, o pasteleiro partilhou um conjunto de fotografias do menino e, na legenda, dedicou-lhe palavras de amor. «O Vicente entrou na minha vida com 5 anos… hoje tem 9! Não sou o pai dele. E nunca tentei ser. Mas sou o Marco — o amigo, o apoio, o que está sempre lá. A vida deu-me este presente inesperado: amar um filho que não é meu… mas que sinto como se fosse», começou por dizer.

E acrescentou: «Respeito o lugar do pai, mas o meu coração criou o seu próprio espaço. O Vicente é parte de mim. Crescemos juntos nestes anos, lado a lado. Partilhamos gargalhadas, conversas, birras e abraços que curam tudo. Sou o pai do coração. E disso, tenho o maior orgulho. Porque amar um filho que a vida te deu… é das maiores provas de amor que se pode viver 💚».



«Love you meu puto, mesmo que as vezes me apeteça dar te uma carolos», findou.

Veja aqui a publicação em causa:

