Após acidente, Marco Costa faz apelo sério: «A honestidade faz toda a diferença»

Marco Costa recorreu às redes sociais para fazer um apelo sério após ter perdido algo muito importante para si: o seu telemóvel. No Instagram, o pasteleiro fez o que chamou de «apelo à honestidade» do público, numa tentativa de reaver o seu bem.

«Procuro um iPhone 17 Pro Max cor laranja, que foi encontrado após ter caído no chão na sequência de um acidente, em Casal de Cambra», começou por referir, sem detalhar se esteve ou não envolvido no sinistro que mencionou.

O ex-concorrente do Secret Story continuou: «O telemóvel foi entretanto desligado, mas isso não altera o seu verdadeiro dono. Apelo à pessoa que o encontrou para que tenha a honestidade de o entregar na esquadra da PSP de Casal de Cambra ou de me contactar por mensagem privada».

«Peço também a todos os meus amigos e seguidores que partilhem esta publicação para que chegue à pessoa certa. A honestidade faz toda a diferença. Quem perde um telemóvel perde muito mais do que um equipamento:

perde fotografias, memórias e informação importante. Muito obrigado a todos pela ajuda e pelas partilhas», rematou.