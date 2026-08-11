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«Antes de me abandonar uma semana»: Marco Costa prepara-se para a despedida da filha com um gesto especial

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Marco Costa prepara-se para uma semana longe da filha e protagoniza momento ternurento no cinema, que está a derreter os fãs.

Marco Costa aproveitou um momento especial ao lado da filha, Emília, antes de se preparar para passar uma semana longe da menina. O pasteleiro partilhou nas redes sociais um registo que rapidamente conquistou pela sua ternura e cumplicidade.

Nos stories do Instagram, Marco Costa mostrou-se no cinema com a filha, numa tarde dedicada aos dois. Entre pipocas e muita descontração, o pai surgiu num momento particularmente divertido: com a chupeta de Emília na boca, enquanto segurava um balde de pipocas.

«Tarde de cinema antes de me abandonar uma semana», escreveu na legenda da fotografia, numa mensagem que revela a saudade que já começa a sentir por antecipação.

A imagem mostra a cumplicidade entre pai e filha e não deixou de arrancar sorrisos. Num simples programa de cinema, Marco Costa conseguiu transformar a despedida temporária num momento especial e cheio de carinho.

Veja a imagem.

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Temas: Marco Costa Carolina Pinto Filha

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