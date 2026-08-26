Carolina Pinto partilha vídeo viral da filha e a reação de Marco Costa não passou despercebida

Ao Minuto

01:30
João Ventura passa-se com Afonso e tem a ver com uma cara da TVI: «Não tens noção disso!» - Big Brother
02:39

João Ventura passa-se com Afonso e tem a ver com uma cara da TVI: «Não tens noção disso!»

01:25
Boris desaba em lágrimas no confessionário por causa de Vanessa - Big Brother
05:43

Boris desaba em lágrimas no confessionário por causa de Vanessa

01:15
Tatiana arrasa Ana Luísa: «O veneno está lá» - Big Brother
02:33

Tatiana arrasa Ana Luísa: «O veneno está lá»

01:00
Tensão no Almoço do Líder! Tatiana e Sara deixam fortes críticas a Afonso - Big Brother
03:43

Tensão no Almoço do Líder! Tatiana e Sara deixam fortes críticas a Afonso

00:40
Sara é frontal com Nuno: «Às vezes não percebo o teu posicionamento» - Big Brother
04:23

Sara é frontal com Nuno: «Às vezes não percebo o teu posicionamento»

00:15
Sara e Tatiana tentam esclarecer rumor: «Realmente eu não me lembro disso acontecer e tu sabes disso» - Big Brother
06:05

Sara e Tatiana tentam esclarecer rumor: «Realmente eu não me lembro disso acontecer e tu sabes disso»

00:10
João Ventura relata comportamento de Tatiana: «Está muito estranha...» - Big Brother
03:44

João Ventura relata comportamento de Tatiana: «Está muito estranha...»

23:58
Sara desabafa sobre Tatiana: «Já me arrependi de ter falado com ela» - Big Brother
13:39

Sara desabafa sobre Tatiana: «Já me arrependi de ter falado com ela»

23:09
Ana Luísa arrasa Tatiana depois do Especial: «Foi uma armadilha» - Big Brother
05:46

Ana Luísa arrasa Tatiana depois do Especial: «Foi uma armadilha»

22:46
Problemas na amizade: Sara e Nuno mencionam "falta de confiança" um no outro - Big Brother
06:08

Problemas na amizade: Sara e Nuno mencionam "falta de confiança" um no outro

22:40
Sara abandona a sala em lágrimas e Nuno vai atrás. Mas acaba de forma inesperada - Big Brother
04:48

Sara abandona a sala em lágrimas e Nuno vai atrás. Mas acaba de forma inesperada

22:30
Relações cortadas: Sara toma posição e escolhe desfazer amizade com concorrente da Casa - Big Brother
03:29

Relações cortadas: Sara toma posição e escolhe desfazer amizade com concorrente da Casa

22:24
Quem começou os rumores sobre Sara e Nuno? Concorrentes ficam "frente a frente": «Agora passo por mentirosa» - Big Brother
07:44

Quem começou os rumores sobre Sara e Nuno? Concorrentes ficam "frente a frente": «Agora passo por mentirosa»

22:08
Vanessa reage a comentários sobre proximidade a Boris: «Como sou solteira vim à procura de homem» - Big Brother
04:34

Vanessa reage a comentários sobre proximidade a Boris: «Como sou solteira vim à procura de homem»

22:00
Concorrente exige ao anfitrião da Casa que lhe pague camisola estragada: «O Big vai ter que me pagar» - Big Brother
02:06

Concorrente exige ao anfitrião da Casa que lhe pague camisola estragada: «O Big vai ter que me pagar»

21:18
«Para uns há compreensão, para outros não»: Sara revolta-se e gera discussão - Big Brother
02:54

«Para uns há compreensão, para outros não»: Sara revolta-se e gera discussão

21:15
«Estás aqui (…) sem fazer nada»: A prova continua a gerar discórdia - Big Brother
04:20

«Estás aqui (…) sem fazer nada»: A prova continua a gerar discórdia

19:49
«Atira o veneno e depois sai para os outros se queimarem»: Tatiana revela o que pensa da influência de Ana Luísa - Big Brother
03:12

«Atira o veneno e depois sai para os outros se queimarem»: Tatiana revela o que pensa da influência de Ana Luísa

19:42
Era só um batom… até Vanessa pegar nele e acabar por dar muito que falar na Casa - Big Brother
05:05

Era só um batom… até Vanessa pegar nele e acabar por dar muito que falar na Casa

19:33
«Isto é mesmo uma casa de loucos»: Ana Luísa acaba em lágrimas, exausta e responde a Sara com farpa - Big Brother
03:39

«Isto é mesmo uma casa de loucos»: Ana Luísa acaba em lágrimas, exausta e responde a Sara com farpa

19:29
Em lágrimas: Boris chega ao limite após o Especial e pondera decisão drástica - Big Brother
06:17

Em lágrimas: Boris chega ao limite após o Especial e pondera decisão drástica

19:20
Tatiana emociona-se com gesto de Afonso e faz confissão inesperada: «É a primeira vez que sinto este carinho» - Big Brother
03:05

Tatiana emociona-se com gesto de Afonso e faz confissão inesperada: «É a primeira vez que sinto este carinho»

19:17
Rebenta-se o balão e instala-se o caos: decisão de Afonso deixa Sara indignada - Big Brother
04:03

Rebenta-se o balão e instala-se o caos: decisão de Afonso deixa Sara indignada

19:07
Uma conversa de coração aberto entre Boris e Nuno: «Fiquei com medo» - Big Brother
02:34

Uma conversa de coração aberto entre Boris e Nuno: «Fiquei com medo»

18:45
O confronto que Sara ainda não teve com Tatiana tem uma explicação — e ela contou tudo - Big Brother
02:59

O confronto que Sara ainda não teve com Tatiana tem uma explicação — e ela contou tudo

Acompanhe ao minuto

Carolina Pinto partilha vídeo viral da filha e a reação de Marco Costa não passou despercebida

  • Big Brother
Carolina Pinto partilha vídeo viral da filha e a reação de Marco Costa não passou despercebida - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Emília voltou a conquistar os seguidores dos pais com a sua personalidade carismática e, desta vez, protagonizou um momento tão divertido que rapidamente se tornou viral. Nem Marco Costa resistiu e fez questão de reagir.

Carolina Pinto partilhou recentemente um vídeo da filha, Emília, de três anos, que rapidamente conquistou as redes sociais. A pequena, que já é muito acarinhada pelos seguidores de Carolina e Marco Costa, voltou a arrancar muitas gargalhadas com uma reação absolutamente espontânea.

O vídeo reproduz uma conhecida trend em que as mães enumeram atividades que os filhos supostamente adoram fazer, quando, na verdade, acontece precisamente o contrário. Carolina Pinto entrou na brincadeira e revelou algumas das coisas que Emília não aprecia particularmente.

O melhor momento surge quando a menina percebe aquilo que a mãe está a dizer. Com um ar visivelmente indignado, Emília começa de imediato a desmentir Carolina, numa reação tão genuína que acabou por conquistar os seguidores.

Mas houve outro detalhe que também não passou despercebido. Marco Costa fez questão de marcar presença na caixa de comentários e reagiu ao momento protagonizado pela filha com três emojis de coração: «❤️❤️❤️».

Veja o vídeo.

Junte-se ao nosso WhatsApp
Temas: Marco Costa Carolina Pinto Filha Viral Amor

Relacionados

Marco Costa faz comunicado após opinião polémica: «Sentiram-se ofendidas»

Mar cristalino, bronze dourado e um vestido de sonho: Carolina Pinto dá que falar em Formentera

Como fazer a sopa de legumes perfeita? Marco Costa revela o truque da receita que a filha adora

Chocolate sem culpa? Carolina Pinto revela o «bolo de chocolate saudável» que prepara em casa

Fora da Casa

Transformação histórica: Esta icónica ex-concorrente do Secret Story parece outra pessoa

Há 4 min

Tudo começou no “Big Brother”: Sérgio e Verónica casaram, foram pais e 25 anos depois estão muito diferentes

Há 1h e 28min

Novo amor? Fotografia comprometedora de Catarina Miranda está a dar que falar. E nós mostramos tudo

Há 1h e 56min

Ninguém esperava isto do filho de Maria Botelho Moniz: veja o que pediu à mãe

Ontem às 22:01

Entrou no Big Brother, apaixonou-se, mas foi "deixado" pela namorada. Agora brilha em projetos da TVI

Ontem às 18:36

Cláudio Viana desesperado por causa do filho: «Ajudem-nos por favor, já chega desta brincadeira de mau gosto»

Ontem às 15:24
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

04:48

Sara abandona a sala em lágrimas e Nuno vai atrás. Mas acaba de forma inesperada

Ontem às 22:40

Ninguém esperava isto do filho de Maria Botelho Moniz: veja o que pediu à mãe

Ontem às 22:01

Novo amor? Fotografia comprometedora de Catarina Miranda está a dar que falar. E nós mostramos tudo

Há 1h e 56min

Entrou no Big Brother, apaixonou-se, mas foi "deixado" pela namorada. Agora brilha em projetos da TVI

Ontem às 18:36

Não vai acreditar com quem Sara Jesus foi ter ao Algarve. É uma cara bem conhecida dos realities

Ontem às 12:16
Ver Mais

Notícias

Transformação histórica: Esta icónica ex-concorrente do Secret Story parece outra pessoa

Há 4 min

Carolina Pinto partilha vídeo viral da filha e a reação de Marco Costa não passou despercebida

Há 1h e 6min

Tudo começou no “Big Brother”: Sérgio e Verónica casaram, foram pais e 25 anos depois estão muito diferentes

Há 1h e 28min

Novo amor? Fotografia comprometedora de Catarina Miranda está a dar que falar. E nós mostramos tudo

Há 1h e 56min

Ninguém esperava isto do filho de Maria Botelho Moniz: veja o que pediu à mãe

Ontem às 22:01
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:04

«Existe hipótese de voltarem a ter uma amizade?»: Irmã de Nuno reage a possível reconciliação com Raquel

3 ago, 19:36
01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Carolina Pinto partilha vídeo viral da filha e a reação de Marco Costa não passou despercebida

Há 1h e 6min

Novo amor? Fotografia comprometedora de Catarina Miranda está a dar que falar. E nós mostramos tudo

Há 1h e 56min
01:20

Gala prestes a chegar ao fim e a tensão explode: Joana e João Ventura entram em confronto

24 ago, 00:51
01:08

Fogo no parquinho. Joana lança farpa e é João Ventura quem responde: «Se calhar devias ter dito isso enquanto estavas cá dentro»

24 ago, 00:49
02:35

Momento emocionante! Raquel é recebida em estúdio com aplausos e Maria Botelho Moniz surpreende com forte elogio

24 ago, 00:40
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Pela primeira vez": Marcia Soares surpreende fãs com novidade!

Há 2h e 21min

A caminho do fim: "Big Brother Verão" ganha novo leque de nomeados!

24 ago, 22:34

"Big Brother All Stars" vai pegar fogo: rivais reencontram-se no novo reality show da TVI!

24 ago, 19:01

Filho mais velho de Telmo e Célia do "Big Brother" cresceu e já é um homem: «Carinha do pai»

24 ago, 16:34

Maria Botelho Moniz alvo de crime: "Nunca tomei este produto!"

24 ago, 15:51
Ver Mais Outros Sites