Durante férias de sonho, Marco Costa sofre percalço: «Estou sem roupa»

Marco Costa, ex-concorrente da Casa dos Segredos e do Big Brother Famosos, recorreu às redes sociais para partilhar um contratempo inesperado durante as férias em família.

O pasteleiro revelou através de uma story no Instagram que a sua mala se perdeu durante a viagem: «Perderam-me a mala. Estou sem roupa», desabafou com humor. Marco está a desfrutar de uns dias de descanso em Zanzibar, acompanhado pela mulher, Carolina Pinto, pela filha e pelo enteado.

Apesar do tom leve da partilha, Marco admitiu não saber se a bagagem se perdeu no aeroporto de Zanzibar ou no de Madrid, onde fez escala. Ainda assim, mantém a boa disposição e vai atualizando os seguidores sobre a aventura tropical com a família.

Veja o vídeo aqui: