Emocionado, Marco Costa revela segredo escondido: «Tínhamos perdido um bebé e ninguém sabia»

Marco Costa e Carolina Pinto foram os convidados especiais do programa 'Dois às 10' de hoje, dia 12 de maio. Numa conversa onde o amor, a família e os planos para o futuro estiveram em destaque, o casal falou abertamente sobre o início da relação, a chegada da filha Emília e os desafios que têm enfrentado e superado lado a lado.

A conversa tomou um rumo mais emotivo quando Cristina questionou se algum dos dois já tinha feito a peregrinação a pé até ao Santuário de Fátima. Marco Costa surpreendeu ao revelar que, em 2023, apenas um mês depois do nascimento da filha, decidiu fazer sozinho o percurso até Fátima, cumprindo uma promessa feita em silêncio.

“Quando a minha filha nasceu, uma semana a seguir, fui a pé sozinho. Tinha feito a promessa porque nós tínhamos perdido um bebé, ninguém sabia”, revelou o pasteleiro, visivelmente emocionado. Pela primeira vez, Marco falou publicamente sobre a dor da perda e o simbolismo daquele gesto de fé.

O momento marcou profundamente todos os presentes no estúdio e os telespectadores, revelando uma faceta mais íntima de Marco Costa e da sua história com Carolina Pinto. A força com que o casal enfrentou a perda, e o nascimento de Emília, mostra uma união fortalecida não só pelo amor, mas também pela superação.