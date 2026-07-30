Uma casinha e um escorrega: Marco Costa mostra quarto de sonho da filha e não esquece Carolina Pinto

Marco Costa emocionou os seguidores ao partilhar o resultado do quarto que preparou para a filha, Emília. O pasteleiro recorreu ao Instagram para mostrar o espaço pensado ao pormenor para a pequena, revelando um verdadeiro quarto de princesa, decorado com tons suaves, mobiliário personalizado e vários detalhes dedicados à menina.

Na publicação, Marco Costa explicou que, apesar de ser o seu aniversário no dia seguinte, foi a felicidade da filha que acabou por se transformar no melhor presente que poderia receber.

"Quem faz anos amanhã sou eu… mas foi hoje que recebi o maior presente da minha vida: ver a felicidade da minha filha! Passei meses a sonhar com um quarto. Hoje, ela encheu-o de vida com um único sorriso. Esse foi o meu melhor presente💕💕💕", escreveu.

O vídeo rapidamente conquistou os fãs, que elogiaram o cuidado colocado em cada detalhe da decoração e a emoção demonstrada pelo antigo concorrente de reality shows. De uma casinha de brincar a um escorrega divertido, foi tudo pensado ao pormenor para a pequena Emília.

Um dos pormenores que mais chamou a atenção dos seguidores foi a presença de uma fotografia de Carolina Pinto, mãe de Emília e ex-companheira de Marco Costa. A imagem integra a decoração do quarto, mostrando que o pasteleiro fez questão de manter a mãe da filha representada naquele espaço tão especial.

O gesto foi destacado por muitos internautas, que enalteceram a forma como Marco Costa procurou preservar a ligação familiar, colocando o bem-estar da filha acima de tudo.

A publicação somou rapidamente milhares de reações e comentários de carinho, com os seguidores a felicitarem o pasteleiro não só pelo aniversário que se aproximava, mas também pela dedicação demonstrada enquanto pai.

O novo quarto de Emília acabou, assim, por se tornar um dos momentos mais emocionantes partilhados por Marco Costa nas redes sociais, conquistando elogios pela decoração e pelo significado dos pequenos detalhes que fazem parte daquele espaço tão especial.