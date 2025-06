Marco Costa partilha dilema de pai e emociona com gesto para a filha: “Eu gosto é de a ver feliz”

«Que mulherão»: Carolina Pinto, noiva de Marco Costa, incendeia as redes sociais com fotos arrasadoras

Amor para a vida toda: Marco Costa e Carolina Pinto revelam detalhes acerca da sua relação. Derreta-se com as imagens

Mais apaixonados do que nunca! As fotos do passeio a dois de Marco Costa e Carolina Pinto

Marco Costa, 34 anos, voltou a derreter corações nas redes sociais com um momento cheio de ternura vivido esta quarta-feira, 11 de junho. O pasteleiro usou a sua conta de Instagram para mostrar um episódio encantador com a filha, Maria Emília, de apenas dois anos, e aproveitou para lançar uma reflexão aos seus seguidores que também são pais.

No vídeo partilhado, vê-se a pequena Mimi com uma saia de princesa da Frozen, visivelmente feliz. Marco explicou o motivo por trás do look especial: “Aqui está uma dúvida de um pai: a vossa filha quer ir para a escola com a saia da Frozen, senão, não sai de casa. O que é que vocês fazem? Vai com a saia ou vai sem a saia? Eu deixei a Mimi ir com a saia.”

Na legenda da publicação, o pasteleiro reforçou o carinho e o valor que dá ao bem-estar da filha: “Ajudem-me, Pais! Hoje quero saber a vossa opinião 🙈🤣 Aqui hoje deixei a Mimi vencer! Uma saia não é nada. Eu gosto é de a ver feliz! Vocês são dos que cedem ou dos que batem o pé?”

A publicação gerou uma onda de comentários, com muitos seguidores a partilharem experiências semelhantes. Pais e mães identificaram-se com o dilema e elogiaram a sensibilidade de Marco Costa em colocar a felicidade da filha em primeiro lugar.

Este gesto simples, mas carregado de significado, mostra um lado ainda mais humano e próximo do pasteleiro, que não tem receio de expor as pequenas grandes decisões do dia a dia familiar.

Veja o vídeo ternurento partilhado por Marco Costa.