Marco Costa surpreende com novo visual e deixa recado que está a intrigar os fãs

Ao surgir de cabelo branco, numa publicação feita no Instagram esta terça-feira, 29 de julho, Marco Costa surpreendeu os seguidores. A escolha, segundo o próprio, foi motivada pela chegada das férias e pelo aproximar do seu 35.º aniversário.

Conhecido pela sua boa disposição, o pasteleiro brincou com a transformação: “Amanhã faço 35 anos! Prometo que depois ganho juízo”, escreveu, na legenda que acompanhava as imagens do novo look.

Esta não é a primeira vez que Marco recorre ao cabelo branco, a mudança já tinha sido experimentada em maio deste ano e volta agora em força, com direito a agradecimento ao barbeiro que ajudou a dar vida à ideia.

Para terminar, Marco desafiou os seus seguidores a comentarem o novo estilo: “Look para as férias escolhido! Venham de lá os comentários em 3, 2, 1…”

A transformação gerou logo reações nas redes sociais, sítio em que o pasteleiro mantém uma base fiel de fãs que acompanha cada etapa da sua vida pessoal e profissional com grande entusiasmo.