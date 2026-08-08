Mesmo após separação, Carolina Pinto mantém relação próxima com mãe de Marco Costa. E este gesto é a prova

Mesmo após a separação de Marco Costa, a relação entre Carolina Pinto e a família do ex-companheiro parece manter-se próxima. Na tarde deste sábado, dia 8 de agosto, a jovem voltou a interagir nas redes sociais com a ex-sogra, num gesto que não passou despercebido aos seguidores.

A ex-companheira de Marco Costa reagiu a uma publicação de Esperança, mãe do empresário. O comentário surgiu numa publicação divertida partilhada pela mãe do ex-concorrente. Na caixa de comentários, Carolina Pinto não resistiu e escreveu: «Lindas lindas», uma reação simples mas que mostra que a relação entre ambas continua de boa forma.