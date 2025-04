Mulher de Marco Costa perde nove quilos e mostra transformação física impressionante

De anónimos a ícones de sucesso: Os ex-concorrentes que vingaram no pós Reality-show

«Que mulherão»: Carolina Pinto, noiva de Marco Costa, incendeia as redes sociais com fotos arrasadoras

Carolina Pinto, mulher de Marco Costa, está a surpreender os seguidores com a sua impressionante transformação física. Aos 32 anos, a companheira do conhecido pasteleiro e ex-concorrente da Casa dos Segredos tem partilhado a sua evolução nas redes sociais, com o objetivo de inspirar e motivar aqueles que a acompanham.

Na sua mais recente publicação no Instagram, Carolina mostrou os resultados da sua dedicação à alimentação equilibrada e ao exercício físico. “Basicamente ontem treinei para comer 😎 Um mês e meio depois…” escreveu, com o seu habitual sentido de humor.

Em apenas seis semanas, Carolina conseguiu perder 9 kg, ganhar 2 kg de massa muscular, reduzir 6% da sua massa gorda e melhorar a percentagem de água no corpo. O valor da gordura visceral, um indicador importante de saúde, desceu para 3, o que é considerado excelente. “A motivação é isto: RESULTADOS!”, afirmou, visivelmente orgulhosa, incentivando os seguidores com a pergunta: “Quem daí está com vontade de começar?” 🚀✨

Veja, em baixo, a publicação original.

A transformação é ainda mais evidente nas novas fotografias publicadas por Carolina, onde aparece em biquíni, visivelmente mais confiante e com uma silhueta mais esbelta. Em algumas imagens, surge ao lado da filha, Emília, de 2 anos, tornando o momento ainda mais especial. O marido, Marco Costa, não demorou a reagir, comentando com entusiasmo: “Taaaaao lindaaaa 😍❤️ Que orgulho!”

Os seguidores, por sua vez, encheram a publicação de elogios e mensagens de apoio: “Lindas! Muito sucesso pessoal e profissional 🙏🏻🍀🩷” e “Tão lindas 😍❤️”.

A transformação física de Carolina Pinto é um reflexo de foco, dedicação e consistência, sendo um exemplo inspirador para quem busca alcançar os seus objetivos de saúde e bem-estar.