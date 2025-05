Noiva de Marco Costa perdeu 10 quilos e este é o segredo para não desistir

«Que mulherão»: Carolina Pinto, noiva de Marco Costa, incendeia as redes sociais com fotos arrasadoras

Carolina Pinto, noiva de Marco Costa, está a surpreender tudo e todos com uma impressionante transformação física e emocional. A influenciadora digital decidiu abraçar um novo estilo de vida — mais saudável, equilibrado e focado no bem-estar — e os resultados não tardaram a surgir. Com uma nova energia e confiança, Carolina tem mostrado mudanças visíveis não só no corpo, mas também na postura e na forma como se apresenta ao mundo.

Veja aqui um exemplo de treino:

Numa partilha sincera nas redes sociais, Carolina Pinto contou que passou vários anos a sentir-se insatisfeita consigo própria: «Desde que me lembro, nunca me senti suficiente. A relação com o meu corpo limitou-me, quer a nível pessoal, quer profissional. Hoje percebo que podia ter feito muito mais do que aquilo que fiz. Passei anos a queixar-me, a criticar-me, frustrada por não conseguir vestir uns calções devido à celulite — que, na verdade, ninguém vê, porque só mostramos o que queremos que os outros vejam», desabafou.

A mudança começou quando realizou uma avaliação física no ginásio: «Quando vi a quantidade de massa gorda que tinha, congelei. A culpa? É de quem não faz nada para mudar. De quem não tem disciplina, nem respeito por si próprio. De quem não sabe alimentar-se e pensa que 'é só desta vez' — mas cada 'desta vez' tem um preço», confessou.

Em apenas três semanas, Carolina Pinto alterou a sua alimentação e tornou o treino físico parte da sua rotina. «Perdi 4 kg, mas mais importante do que isso, ganhei confiança!», revelou. Aos 32 anos, a companheira do conhecido pasteleiro e ex-concorrente da Casa dos Segredos tem documentado o seu progresso online, com o objectivo de motivar e inspirar os seus seguidores.

Em seis semanas, conseguiu perder 9 kg e aumentar 2 kg de massa muscular. Numa outra publicação no Instagram, sublinhou a importância da força mental neste processo:



«A mente comanda o corpo. Quando achares que é impossível, lembra-te de mim. Continuo a ser a mesma pessoa, mas agora com mais energia, mais força, melhor sono, menos stress, mais saúde e, acima de tudo, mais confiança. Os resultados vão muito além da estética. 'O corpo alcança aquilo que a mente acredita' — alguém me disse isto, e é verdade», concluiu.

