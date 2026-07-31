Separado de Carolina Pinto, Marco Costa celebra aniversário com pessoa especial: «A vida é tão bonita»

Ao Minuto

10:05
Inesperado: Não vai acreditar como foi o despertar da equipa azul - Big Brother
01:34

Inesperado: Não vai acreditar como foi o despertar da equipa azul

09:28
Imperdível: Nuno e Sara em provocações na cama antes de ir dormir - Big Brother
03:33

Imperdível: Nuno e Sara em provocações na cama antes de ir dormir

09:17
Dos ciúmes aos sentimentos, passando pela dança sensual: Sara e Nuno cada vez mais próximos - Big Brother
03:33

Dos ciúmes aos sentimentos, passando pela dança sensual: Sara e Nuno cada vez mais próximos

08:49
Inédito: Antes de entrarem na casa, Bernardina e Diana tomaram posições. Será que as cumpriram? - Big Brother
01:25

Inédito: Antes de entrarem na casa, Bernardina e Diana tomaram posições. Será que as cumpriram?

08:47
Gritos e acusações: Tensão explode entre Mariana Sá e Tatiana num grande conflito - Big Brother
02:46

Gritos e acusações: Tensão explode entre Mariana Sá e Tatiana num grande conflito

08:45
Marta Cardoso interrompe emissão por causa de Sara e Nuno. Ele confessa: «É raro eu sentir isto» - Big Brother
04:16

Marta Cardoso interrompe emissão por causa de Sara e Nuno. Ele confessa: «É raro eu sentir isto»

08:41
Guerra aberta? Concorrentes escondem comida uns dos outros e o caos instala-se - Big Brother
04:35

Guerra aberta? Concorrentes escondem comida uns dos outros e o caos instala-se

08:35
Sara atira: «Agora ela está a mostrar a verdadeira Raquel que não é cheia de amor, era só falsidade» - Big Brother
03:53

Sara atira: «Agora ela está a mostrar a verdadeira Raquel que não é cheia de amor, era só falsidade»

08:29
Tensão sobe entre Sara e Tatiana: «Estás a chamar-me mentirosa?» - Big Brother
06:52

Tensão sobe entre Sara e Tatiana: «Estás a chamar-me mentirosa?»

08:27
Sara confronta Tatiana: «Não percebi se isto é jogo (…) senti-me insignificante para ti» - Big Brother
04:18

Sara confronta Tatiana: «Não percebi se isto é jogo (…) senti-me insignificante para ti»

08:10
O momento que todos falam: Nuno sofre incidente e corre para o confessionário com a cara em sangue - Big Brother
01:13

O momento que todos falam: Nuno sofre incidente e corre para o confessionário com a cara em sangue

22:43
Última Hora: Dois residentes abandonam a casa do Big Brother Verão - Big Brother
03:00

Última Hora: Dois residentes abandonam a casa do Big Brother Verão

22:42
Raquel perde a paciência com Nuno: «Espero bem que tenham imagens disso» - Big Brother
07:40

Raquel perde a paciência com Nuno: «Espero bem que tenham imagens disso»

22:33
Raquel é preguiçosa? Concorrente passa-se com críticas dos colegas - Big Brother
07:22

Raquel é preguiçosa? Concorrente passa-se com críticas dos colegas

22:24
Nuno está a aproveitar-se dos sentimentos de Sara? Tema gera debate - Big Brother
06:29

Nuno está a aproveitar-se dos sentimentos de Sara? Tema gera debate

22:10
Sara tem sentimentos? Maria Botelho Moniz confronta e Nuno reage: «Não é preciso ficares nervosa» - Big Brother
08:16

Sara tem sentimentos? Maria Botelho Moniz confronta e Nuno reage: «Não é preciso ficares nervosa»

21:58
Maria Botelho Moniz impressionada com ferimento de Nuno: «Todo cheio de sangue...» - Big Brother
01:04

Maria Botelho Moniz impressionada com ferimento de Nuno: «Todo cheio de sangue...»

21:13
Imperdível: Nuno e Sara falam em segredo no closet - Big Brother
06:21

Imperdível: Nuno e Sara falam em segredo no closet

20:23
«Mas eu acho que ele é comprometido»: Raquel tem uma paixoneta num ex-concorrente. E o nome é inesperado - Big Brother
01:50

«Mas eu acho que ele é comprometido»: Raquel tem uma paixoneta num ex-concorrente. E o nome é inesperado

19:44
Equipa azul tenta invadir festa. E há algo que acontece lá dentro que deixa todos a comentar - Big Brother
03:39

Equipa azul tenta invadir festa. E há algo que acontece lá dentro que deixa todos a comentar

19:39
Em privado, Bernardina Brito confronta Sara: «Sentes alguma coisa?» - Big Brother
04:14

Em privado, Bernardina Brito confronta Sara: «Sentes alguma coisa?»

19:31
Pazes feitas! Tatiana e João Ventura abraçam-se. E o momento é de pura emoção - Big Brother
04:12

Pazes feitas! Tatiana e João Ventura abraçam-se. E o momento é de pura emoção

19:27
Diana Lopes chama a atenção de Raquel: «Tiveste muita dificuldade em fechar a porta» - Big Brother
04:17

Diana Lopes chama a atenção de Raquel: «Tiveste muita dificuldade em fechar a porta»

19:20
Íris comenta polémica que envolve Joana e Boris: «É um bocado fora do contexto» - Big Brother
01:49

Íris comenta polémica que envolve Joana e Boris: «É um bocado fora do contexto»

19:15
Mariana Sá desfaz-se em lágrimas e admite: «As entradas do exterior mexeram comigo» - Big Brother
03:18

Mariana Sá desfaz-se em lágrimas e admite: «As entradas do exterior mexeram comigo»

Acompanhe ao minuto

Separado de Carolina Pinto, Marco Costa celebra aniversário com pessoa especial: «A vida é tão bonita»

  • Big Brother
Separado de Carolina Pinto, Marco Costa celebra aniversário com pessoa especial: «A vida é tão bonita» - Big Brother
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

O pasteleiro mostrou-se mais feliz do que nunca e muito bem acompanhado no dia do seu aniversário.

Marco Costa assinalou esta quinta-feira o seu 36.º aniversário e fez questão de partilhar um momento especial com os seguidores nas redes sociais. Numa publicação carregada de emoção, o pasteleiro e ex-concorrente de reality shows surgiu ao lado da filha, Emília, durante um almoço de celebração, mostrando que a menina foi a grande protagonista do seu dia.

Na fotografia partilhada, Marco Costa aparece sorridente enquanto abraça a filha, num ambiente descontraído à mesa de um restaurante. A cumplicidade entre ambos não passou despercebida aos fãs, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho e felicitações.

A acompanhar a imagem, Marco Costa deixou uma reflexão sobre a fase feliz que atravessa: «Bem-vindos 36 aninhos! A vida é tão bonita! E hoje posso dizer de boca cheia que a vida não me "deve nada". Tenho tudo o que preciso para ser feliz! Obrigado a todos pelas milhares de mensagens de parabéns, vocês são INCRÍVEIS.»

 

Recorde-se que Marco Costa anunciou a separação de Carolina Pinto, mãe de Emília, no início do ano e chocou tudo e todos. No entanto, o ex-casal mantém uma boa relação em prol da filha. 

Os seguidores destacaram precisamente essa mensagem positiva, elogiando a forma como o empresário vive este momento e a importância que Emília assume na sua vida. A fotografia rapidamente reuniu milhares de reações, com muitos internautas a desejarem-lhe um novo ano de vida repleto de saúde, felicidade e sucesso.

 Marco Costa escolheu celebrar os 36 anos de forma simples, privilegiando a companhia daquela que considera ser uma das pessoas mais importantes da sua vida, deixando uma mensagem de gratidão e de felicidade que conquistou os seus fãs.

Temas: Marco Costa Carolina Pinto Emília

Fora da Casa

Novidade a caminho? Cristina Ferreira deixa mensagem enigmática: «Nunca imaginámos»

Há 33 min

Rita Almeida faz revelação bombástica: «Namoro (...) Sem traições e sem peças de teatro»

Há 34 min

Sónia Jesus partilha fotos ao lado dos filhos e deixa fãs em choque: «Estão tão crescidos»

Ontem às 16:54

Moderna e elegante: Carolina Pinto abre as portas da sua casa, venha visitá-la connosco

Ontem às 16:31

«Finalmente completa»: Depois de anos de espera, irmã de Fanny Rodrigues faz anúncio que ninguém esperava

Ontem às 16:00

Receita irresistível: Marcia Soares abre as portas da cozinha e há um ingrediente que está a dar que falar

Ontem às 15:22
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

01:13

O momento que todos falam: Nuno sofre incidente e corre para o confessionário com a cara em sangue

Há 3h e 21min
03:00

Última Hora: Dois residentes abandonam a casa do Big Brother Verão

Ontem às 22:43

Moderna e elegante: Carolina Pinto abre as portas da sua casa, venha visitá-la connosco

Ontem às 16:31

Uma casinha e um escorrega: Marco Costa mostra quarto de sonho da filha e não esquece Carolina Pinto

Ontem às 11:12

Separada de Dylan? De mala feita, Inês sai de casa: «E eu a pensar dar-lhe uma segunda oportunidade»

Ontem às 14:56
Ver Mais

Notícias

Novidade a caminho? Cristina Ferreira deixa mensagem enigmática: «Nunca imaginámos»

Há 33 min

Rita Almeida faz revelação bombástica: «Namoro (...) Sem traições e sem peças de teatro»

Há 34 min

Separado de Carolina Pinto, Marco Costa celebra aniversário com pessoa especial: «A vida é tão bonita»

Há 1h e 2min

Polémica do avião deixa concorrentes em risco? Boris e Joana "afundam" no ranking de Popularidade

Ontem às 18:07

Sónia Jesus partilha fotos ao lado dos filhos e deixa fãs em choque: «Estão tão crescidos»

Ontem às 16:54
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:57

Mariana Salgueiro fica em lágrimas durante balanço da participação. E este foi o motivo

14 jul, 09:48
01:33

Família e amigos de Sara comentam integração de Sara no “triângulo amoroso"

14 jul, 00:52
01:14

«Acho que foi uma ilusão»: Amiga de Mariana Sá não deixa nada por dizer sobre a relação com Miguel

10 jul, 01:45
02:06

Irmão de João Ventura abre as portas de casa e faz revelações surpreendentes sobre o concorrente

7 jul, 19:10
01:35

Relação com Raquel vista com bons olhos? Irmã de Nuno fala sem filtros: «Acho que não faz…»

7 jul, 18:46
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

Ousada e sexy! Após grande perda de peso, esta ex-concorrente mostra-se mais sensual que nunca

24 jul, 21:17
01:51

Vanessa não perdoa Joaquim e arrasa-o durante o almoço dos nomeados

24 jul, 19:51
03:42

Lavado em lágrimas, Joaquim não esconde a fragilidade pós confronto com João Ventura

24 jul, 19:49
03:23

Defende atrás e critica na cara. Sara usa estratégia de peso com Joaquim

24 jul, 19:43
02:54

Tenso. Boris e Miguel no centro da polémica com Sara: «O que seria...»

24 jul, 19:37
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Monteiro publica (rara) foto da irmã... e anuncia: "Vai casar-se"

Há 36 min

O reality mudou-lhe a vida. Ex-concorrente do Big Brother compra dois carros de luxo no espaço de seis meses

Há 2h e 20min

Em biquíni e com homem especial: entre nas férias de sonho de Sónia Jesus!

29 jul, 16:19

Diana Lopes faz revelação sobre o filho que envolve Eva Pais, Diogo Maia e Ariana Miranda

29 jul, 16:05

Surpresa: Bernardina Brito e Diana Lopes no "Big Brother Verão"!

29 jul, 10:38
Ver Mais Outros Sites