Separado de Carolina Pinto, Marco Costa celebra aniversário com pessoa especial: «A vida é tão bonita»

Marco Costa assinalou esta quinta-feira o seu 36.º aniversário e fez questão de partilhar um momento especial com os seguidores nas redes sociais. Numa publicação carregada de emoção, o pasteleiro e ex-concorrente de reality shows surgiu ao lado da filha, Emília, durante um almoço de celebração, mostrando que a menina foi a grande protagonista do seu dia.

Na fotografia partilhada, Marco Costa aparece sorridente enquanto abraça a filha, num ambiente descontraído à mesa de um restaurante. A cumplicidade entre ambos não passou despercebida aos fãs, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de carinho e felicitações.

A acompanhar a imagem, Marco Costa deixou uma reflexão sobre a fase feliz que atravessa: «Bem-vindos 36 aninhos! A vida é tão bonita! E hoje posso dizer de boca cheia que a vida não me "deve nada". Tenho tudo o que preciso para ser feliz! Obrigado a todos pelas milhares de mensagens de parabéns, vocês são INCRÍVEIS.»

Recorde-se que Marco Costa anunciou a separação de Carolina Pinto, mãe de Emília, no início do ano e chocou tudo e todos. No entanto, o ex-casal mantém uma boa relação em prol da filha.

Os seguidores destacaram precisamente essa mensagem positiva, elogiando a forma como o empresário vive este momento e a importância que Emília assume na sua vida. A fotografia rapidamente reuniu milhares de reações, com muitos internautas a desejarem-lhe um novo ano de vida repleto de saúde, felicidade e sucesso.

Marco Costa escolheu celebrar os 36 anos de forma simples, privilegiando a companhia daquela que considera ser uma das pessoas mais importantes da sua vida, deixando uma mensagem de gratidão e de felicidade que conquistou os seus fãs.