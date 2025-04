Surpreendente: Marco Costa declara-se a pessoa especial (e não é a filha, nem a mulher)

Dia do Pai: Marco Costa partilha momentos ternurentos com a filha em fotos encantadoras

Marco Costa fez uma declaração muito especial esta terça-feira.

O pasteleiro assinalou mais um aniversário do enteado, Vicente, com uma mensagem ternurenta.

Marco Costa, de 34 anos, voltou a mostrar o lado mais ternurento da sua vida pessoal com uma declaração especial ao enteado Vicente, por ocasião do seu nono aniversário.

Numa publicação feita esta segunda-feira, 22 de abril, no Instagram, Marco deixou palavras carregadas de emoção e orgulho: «Os 9 do Vi! Hoje o dia foi por tua conta, meu puto! Como é bom ver-te crescer, e conseguir ver-te feliz», escreveu o ex-concorrente, partilhando também imagens do dia de festa.

A mensagem simples mas cheia de sentimento revela o carinho e a ligação profunda que Marco Costa tem com Vicente, filho da sua companheira Carolina Pinto. Ao tratá-lo com tanto afeto e consideração, Marco reforça o seu papel presente na vida do menino — um verdadeiro exemplo de uma relação construída com amor e dedicação, independentemente dos laços de sangue.

Os seguidores não ficaram indiferentes, enchendo a publicação de comentários a elogiar a cumplicidade entre os dois. Muitos destacaram a naturalidade com que Marco assume o papel de figura paternal, sempre presente nos momentos marcantes da vida de Vicente.

Este gesto de carinho junta-se a muitos outros que Marco e Carolina têm partilhado nas redes sociais, onde mostram frequentemente o dia-a-dia em família, agora também com a presença da filha em comum, Maria Emília.

Num tempo em que as famílias são cada vez mais diversas e reconfiguradas, declarações como esta mostram que o amor e o compromisso são, de facto, o que mais importa.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as melhores imagens da família de Marco Costa.