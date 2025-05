Cristina Ferreira declara-se a amigo muito especial: «És das pessoas que mais me orgulho de ter como amigo»

Amor para a vida toda: Marco Costa e Carolina Pinto revelam detalhes acerca da sua relação. Derreta-se com as imagens

Marco Costa e Carolina Pinto foram os convidados especiais do programa 'Dois às 10' de hoje, dia 12 de maio. Numa conversa onde o amor, a família e os planos para o futuro estiveram em destaque, o casal falou abertamente sobre o início da relação, a chegada da filha Emília e os desafios que têm enfrentado e superado lado a lado.

No final do programa, Cristina Ferreira surpreendeu ambos com uma mensagem emocionante, especialmente dedicada a Marco Costa, com quem partilha uma amizade longa e sincera. Visivelmente comovida, a apresentadora fez questão de destacar o carinho que nutre por Marco Costa e o orgulho que sente por tê-lo como amigo.

“Tu sabes o quanto eu gosto de ti (...) és das pessoas que mais me orgulho de ter como amigo”, começou por dizer Cristina Ferreira, dirigindo-se diretamente ao pasteleiro. “De não te esqueceres nunca de mim, de me estares sempre a dar-me um miminho... e eu vou-te ajudar também até ao final da minha vida, sabes disso”, acrescentou, deixando Marco Costa visivelmente tocado pelas palavras.

Um momento de partilha sincera que emocionou todos, quer em estúdio quer a assistir. Cristina Ferreira não quis deixar de dizer o que sente em relação à amizade que tem com Marco Costa que, desde logo, retribuiu o carinho destas bonitas palavras.