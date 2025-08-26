De Marco Costa a Daniel Gregório: não imagina como eles eram antes de entrar nos realities

Ao Minuto

19:54
Viriato Quintela emociona-se ao falar da família e da vida fora do Big Brother Verão - Big Brother
03:23

Viriato Quintela emociona-se ao falar da família e da vida fora do Big Brother Verão

19:51
Gestão das refeições gera conflito: Jéssica Vieira ameaça desistir da prova e Afonso Leitão reage - Big Brother
04:31

Gestão das refeições gera conflito: Jéssica Vieira ameaça desistir da prova e Afonso Leitão reage

19:50
Poder da troca gera polémica: Catarina Miranda critica Ana e ouve pedido de desculpas atrás da porta - Big Brother
02:09

Poder da troca gera polémica: Catarina Miranda critica Ana e ouve pedido de desculpas atrás da porta

19:41
Clima de tensão na tarefa semanal: Viriato Quintela recusa participar e Afonso Leitão é criticado pela aposta total - Big Brother
04:58

Clima de tensão na tarefa semanal: Viriato Quintela recusa participar e Afonso Leitão é criticado pela aposta total

19:41
Catarina Miranda desiste novamente da prova e Afonso acusa sabotagem: «Escusas de me olhar de cima a baixo» - Big Brother
03:07

Catarina Miranda desiste novamente da prova e Afonso acusa sabotagem: «Escusas de me olhar de cima a baixo»

19:28
Afonso Leitão choca os colegas com decisão ousada! - Big Brother
04:27

Afonso Leitão choca os colegas com decisão ousada!

19:19
Viriato Quintela reage a escolha de Afonso Leitão: «Uma farça» - Big Brother
02:41

Viriato Quintela reage a escolha de Afonso Leitão: «Uma farça»

19:00
Catarina Miranda tem a certeza de que Afonso gosta ela, mas só leva negas: «Onde é que eu dei a entender que sinto alguma coisa por ti?» - Big Brother

Catarina Miranda tem a certeza de que Afonso gosta ela, mas só leva negas: «Onde é que eu dei a entender que sinto alguma coisa por ti?»

18:52
Tensão no Big Brother: Catarina Miranda confronta Viriato Quintela sobre nomeações - Big Brother
04:07

Tensão no Big Brother: Catarina Miranda confronta Viriato Quintela sobre nomeações

18:45
Afonso Leitão não dirige a palavra a Catraina Miranda: Veja a reação - Big Brother
02:44

Afonso Leitão não dirige a palavra a Catraina Miranda: Veja a reação

18:44
Catarina Miranda exclui Ana Duarte de dinâmica e acusa Bruna de estar manipulada - Big Brother
04:02

Catarina Miranda exclui Ana Duarte de dinâmica e acusa Bruna de estar manipulada

18:32
Catarina Miranda não quer beijos de Afonso? «Pode ter aí alguma infeção...» - Big Brother
03:22

Catarina Miranda não quer beijos de Afonso? «Pode ter aí alguma infeção...»

17:29
Ana Duarte zangada com atitude de Bruna? «Tu estiveste calada e eu é que tive de dizer» - Big Brother
12:49

Ana Duarte zangada com atitude de Bruna? «Tu estiveste calada e eu é que tive de dizer»

17:20
O outro lado do divórcio: Ricardinho responde a 'acusações' da ex-mulher Ana Duarte e já fala em tribunal - Big Brother

O outro lado do divórcio: Ricardinho responde a 'acusações' da ex-mulher Ana Duarte e já fala em tribunal

17:11
Viriato Quintela no limite com Afonso Leitão: «Se não calas a boca...» - Big Brother
04:52

Viriato Quintela no limite com Afonso Leitão: «Se não calas a boca...»

17:08
Catarina Miranda sai em defesa de Afonso contra Viriato: «Tudo o que ele está a dizer é só ridículo» - Big Brother
05:32

Catarina Miranda sai em defesa de Afonso contra Viriato: «Tudo o que ele está a dizer é só ridículo»

17:08
Viriato Quintela perde as estribeiras com Afonso Leitão: «Está calado!» - Big Brother
16:08

Viriato Quintela perde as estribeiras com Afonso Leitão: «Está calado!»

16:52
Catarina Miranda passa-se: «Vi a Ana falar mal de mim nas minhas costas» - Big Brother
02:59

Catarina Miranda passa-se: «Vi a Ana falar mal de mim nas minhas costas»

16:29
Discussão entre Catarina Miranda e Ana Duarte sobe de tom e acaba em gritaria - Big Brother
13:07

Discussão entre Catarina Miranda e Ana Duarte sobe de tom e acaba em gritaria

16:17
Estalou o verniz entre Catarina Miranda e Ana Duarte! Veja o que aconteceu - Big Brother
08:12

Estalou o verniz entre Catarina Miranda e Ana Duarte! Veja o que aconteceu

15:55
Catarina Miranda faz acusação a Jéssica Vieira: «Acho um pouco injusto...» - Big Brother
02:33

Catarina Miranda faz acusação a Jéssica Vieira: «Acho um pouco injusto...»

15:41
Nova troca de farpas! Viriato Quintela atira a Afonso Leitão: «És zero humilde» - Big Brother
07:44

Nova troca de farpas! Viriato Quintela atira a Afonso Leitão: «És zero humilde»

15:15
Miranda lança aviso a ‘Diretor dos Recursos Humanos’: «Não o meta num pedestal tão alto» - Big Brother
08:49

Miranda lança aviso a ‘Diretor dos Recursos Humanos’: «Não o meta num pedestal tão alto»

15:01
Hilariante: ‘Diretor de Recursos Humanos’ recolhe queixas de Catarina Miranda - Big Brother
07:14

Hilariante: ‘Diretor de Recursos Humanos’ recolhe queixas de Catarina Miranda

14:21
O 'Diretor de Recursos Humanos' já chegou à Malveira: Viriato Quintela entrou em ação! - Big Brother
07:54

O 'Diretor de Recursos Humanos' já chegou à Malveira: Viriato Quintela entrou em ação!

Acompanhe ao minuto

De Marco Costa a Daniel Gregório: não imagina como eles eram antes de entrar nos realities

  • Big Brother
  • Hoje às 16:39
De Marco Costa a Daniel Gregório: não imagina como eles eram antes de entrar nos realities - Big Brother

Veja as maiores transformações masculinas dos realities em Portugal.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Normalmente ligamos mais o universo feminino a mudanças de visual, mas os homens também mudam e de que maneira. No mundo dos reality-shows então, encontramos muitos ex-concorrentes (e um comentador) que estão bastante diferentes do que eram e mostramos tudo. 

Vários ex-concorrentes, que entraram quase como desconhecidos, surpreenderam o público com mudanças notórias na imagem, no estilo e até na vida pessoal. Muitos outros mudaram já depois da sua participação no reality-show, mostrando que nunca tarde para nos sentirmos bem connosco próprios, seja por que motivo for. 

 

Entre eles estão Rui Pinheiro, Francisco Vale e André Lopes, que passaram a cuidar mais de si, tonificando o corpo de forma surpreendente. Falando concretamente em perda de peso, Élvio Santiago mudou muito, ao perder quase 20 kg e - ainda que não seja um ex-concorrente, mas sim comentador de reality - não podemos evitar falar de Zé Lopes, que perdeu 70 kg e está outra pessoa. 

Relativamente a mudanças físicas, evidentes com o passar dos anos, Marco Costa é o maior exemplo de transformação, que vai muito além do corpo, pois passou de concorrente polémico da Casa dos Segredos a empresário de sucesso. Também Daniel Gregório está muito diferente, fisicamente e não só, bem como Diogo Marcelino, que antes tinha o cabelo curto e com o passar dos anos deixou crescer, de forma surpreendente. 

 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja o antes e depois destas figuras marcantes dos realities em Portugal. 

Temas: Marco Costa Daniel Gregório

Viral

Eles também mudam. Estas são as maiores transformações masculinas dos realities

Hoje às 16:24

Catarina Miranda salta para cima de Afonso: «Deu-me a vontade»

Hoje às 10:40

Afonso não dá uma oportunidade a Catarina Miranda: «Quando é que eu dei a entender que quero alguma coisa contigo?»

Ontem às 22:51

«Esta é a música favorita do meu filho»: Maria Botelho Moniz canta e faz revelação inédita

24 ago, 23:35

O ‘sol’ do Big Brother Verão: Maria Botelho Moniz brilha em look amarelo. E os detalhes impressionam

24 ago, 21:55

Mais deslumbrante do que nunca: Maria Botelho Moniz arrasa em mais uma gala do Big Brother Verão

24 ago, 21:46
Mais Viral

Mais Vistos

A nova musa do Big Brother Verão? Ana Duarte exibe curvas e deixa tudo de queixo caído

20 jul, 22:36

O outro lado do divórcio: Ricardinho responde a 'acusações' da ex-mulher Ana Duarte e já fala em tribunal

Hoje às 17:20

Perdeu «13 anos de trabalho» em segundos. Fanny Rodrigues alvo de roubo: «O pagamento de Deus vai chegar»

Ontem às 16:41

«Longe de tudo e de todos»: Fanny Rodrigues encanta seguidores com fotografias da viagem às Maldivas

23 abr, 10:19
00:28

Brincadeira entre Catarina Miranda e Afonso Leitão corre mal. Concorrente ameaça com confessionário

Hoje às 10:23
Ver Mais

Notícias

Catarina Miranda tem a certeza de que Afonso gosta ela, mas só leva negas: «Onde é que eu dei a entender que sinto alguma coisa por ti?»

Há 2h e 26min

O outro lado do divórcio: Ricardinho responde a 'acusações' da ex-mulher Ana Duarte e já fala em tribunal

Hoje às 17:20

Kina vem a público justificar atitude do marido Rafael durante a gala: «Ele pediu para não o fotografarem porque...»

Hoje às 17:07

De Marco Costa a Daniel Gregório: não imagina como eles eram antes de entrar nos realities

Hoje às 16:39

Dupla inesperada. Marco Costa surpreende famosa atriz com presente de aniversário único

Hoje às 16:09
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

04:38

Maria Botelho Moniz invade a casa do Big Brother. Mas é ignorada

21 ago, 19:15
02:39

Só mais uma. Catarina Miranda chora e ameaça desistir do Big Brother pela quarta vez. O motivo? Afonso Leitão

15 ago, 22:01
01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Kina vem a público justificar atitude do marido Rafael durante a gala: «Ele pediu para não o fotografarem porque...»

Hoje às 17:07

De Marco Costa a Daniel Gregório: não imagina como eles eram antes de entrar nos realities

Hoje às 16:39

Eles também mudam. Estas são as maiores transformações masculinas dos realities

Hoje às 16:24

Dupla inesperada. Marco Costa surpreende famosa atriz com presente de aniversário único

Hoje às 16:09

Ganhou 100 mil euros, será que já os gastou? Luís Gonçalves responde: «Mais tarde ou mais cedo, o dinheiro vai-se...»

Hoje às 16:01
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

Ontem às 10:44
05:44

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

Ontem às 01:50
01:01

«Tu és mentirosa! A maior falsa aqui dentro és tu»: Ana Duarte explode para cima de Miranda

Ontem às 00:23
01:11

As imagens mais fortes do colapso total no Big Brother: «Sua suja»

17 ago, 18:25
02:25

«Há 3 dias que a carne está descongelada»: Kina critica lasanha de Catarina Miranda, mas os outros adoraram e aplaudiram o prato

16 ago, 20:01
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Big Brother". Luís Gonçalves abre o jogo sobre o lado mau da fama

Há 1h e 1min

Após adeus ao "Big Brother Verão", Kina protagoniza emotivo reencontro: "Finalmente"

Há 3h e 48min

Polémica! Ricardinho desmente Ana Duarte e revela que caso vai para tribunal

Hoje às 17:00

Após "erro inesperado", Francisco Monteiro faz caricata partilha: saiba o que se passou!

Hoje às 16:09

«Não vos escondo nenhum segredo»: Em publicação viral, Maria Botelho Moniz não 'esquece' Pedro Bianchi Prata

Hoje às 15:11
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

"Isto é amor": o que Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata fizeram não é para todos

Hoje às 12:39

Tem uma festa e quer surpreender? Maria Botelho Moniz ensina a fazer o gigante bolo de gomas viral

Hoje às 12:23

Miranda em choque com confissão de Maria Botelho Moniz sobre Kina. Veja a reação da concorrente

Ontem às 22:33

Maria Botelho Moniz emociona-se em direto: «Já tenho uma lágrima...»

Ontem às 21:54

Maria Botelho Moniz no seu look mais bonito? Veja a reação da mãe da apresentadora

Ontem às 10:28
Ver Mais

Curva da Vida

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

Ontem às 00:21

«Foi um divórcio muito litigioso, fiquei sem nada...»: A vida de Ana Duarte ao lado de Ricardinho que a deixou sem chão

24 ago, 23:49

«Ele morre»: Viriato emociona-se ao falar do pai, o 'herói' que julgava imortal

17 ago, 23:52

Emoção e perda: a Curva da Vida de Viriato Quintela marcada pelo adeus ao seu 'herói imortal'

17 ago, 23:51

Viriato Quintela faz partilha tocante: «Morreu o meu pai, o meu herói que eu pensava ser imortal»

17 ago, 23:46
Ver Mais