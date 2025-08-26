De Marco Costa a Daniel Gregório: não imagina como eles eram antes de entrar nos realities

Normalmente ligamos mais o universo feminino a mudanças de visual, mas os homens também mudam e de que maneira. No mundo dos reality-shows então, encontramos muitos ex-concorrentes (e um comentador) que estão bastante diferentes do que eram e mostramos tudo.

Vários ex-concorrentes, que entraram quase como desconhecidos, surpreenderam o público com mudanças notórias na imagem, no estilo e até na vida pessoal. Muitos outros mudaram já depois da sua participação no reality-show, mostrando que nunca tarde para nos sentirmos bem connosco próprios, seja por que motivo for.

Entre eles estão Rui Pinheiro, Francisco Vale e André Lopes, que passaram a cuidar mais de si, tonificando o corpo de forma surpreendente. Falando concretamente em perda de peso, Élvio Santiago mudou muito, ao perder quase 20 kg e - ainda que não seja um ex-concorrente, mas sim comentador de reality - não podemos evitar falar de Zé Lopes, que perdeu 70 kg e está outra pessoa.

Relativamente a mudanças físicas, evidentes com o passar dos anos, Marco Costa é o maior exemplo de transformação, que vai muito além do corpo, pois passou de concorrente polémico da Casa dos Segredos a empresário de sucesso. Também Daniel Gregório está muito diferente, fisicamente e não só, bem como Diogo Marcelino, que antes tinha o cabelo curto e com o passar dos anos deixou crescer, de forma surpreendente.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja o antes e depois destas figuras marcantes dos realities em Portugal.