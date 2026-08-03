Arrepiante! Marco Costa partilha momento de pura ternura entre a filha e a bisavó

Marco Costa voltou a abrir uma janela para a sua vida familiar e, desta vez, foi um momento de enorme ternura que fez derreter os seguidores.

Através dos stories do Instagram, o pasteleiro partilhou uma fotografia onde a pequena Maria Emília surge completamente aconchegada à bisavó, num instante marcado pelo carinho e pela cumplicidade entre gerações.

A acompanhar a imagem, Marco Costa escreveu apenas uma frase, mas suficiente para retratar a ligação entre as duas:

"Muito gosta ela da avó velhinha."

O registo não demorou a conquistar quem acompanha diariamente a família. A naturalidade do momento e o afeto evidente entre a menina e a bisavó voltaram a mostrar a importância que Marco Costa atribui aos laços familiares, algo que faz questão de partilhar com frequência nas redes sociais.

Ao longo dos últimos anos, o ex-concorrente da Casa dos Segredos tem mostrado vários momentos do crescimento da filha, fruto da relação com Carolina Pinto. Entre brincadeiras, viagens e celebrações em família, são também os instantes mais simples que acabam por conquistar os seguidores.