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Filha de Marco Costa já “toma conta” da bisavó. O momento deixa qualquer um emocionado

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Filha de Marco Costa já “toma conta” da bisavó. O momento deixa qualquer um emocionado - Big Brother
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Marco Costa voltou a derreter os corações dos seguidores ao partilhar um momento de grande ternura entre a filha e a bisavó.

Marco Costa voltou a mostrar que a família continua a ocupar um lugar muito especial na sua vida. Através dos stories da sua página de Instagram, o pasteleiro e empresário partilhou uma fotografia da filha, Emília, na piscina ao lado da bisavó, num momento que deixou os seguidores emocionados.

Na imagem, é possível ver a menina, de apenas três anos, junto da bisavó dentro de água. A fotografia foi acompanhada por um reflexão de Marco Costa, que destacou o carinho e a preocupação demonstrados pela filha para com a avó.

«A minha avó tem medo de ir para a água. Não sabe nadar! Ver a minha filha de 3 anos a "tomar conta" da Bisa deixa-me feliz e orgulhoso. É sinal que está a ter bons exemplos em casa! Cuidar é a melhor forma de demonstra amor».

Veja a publicação.

 

Arrepiante! Marco Costa partilha momento de pura ternura entre a filha e a bisavó

Marco Costa voltou a abrir uma janela para a sua vida familiar e, desta vez, foi um momento de enorme ternura que fez derreter os seguidores.

Através dos stories do Instagram, o pasteleiro partilhou uma fotografia onde a pequena Maria Emília surge completamente aconchegada à bisavó, num instante marcado pelo carinho e pela cumplicidade entre gerações.

A acompanhar a imagem, Marco Costa escreveu apenas uma frase, mas suficiente para retratar a ligação entre as duas:

"Muito gosta ela da avó velhinha."

 

Temas: Marco Costa Filha Carolina Pinto bisavo

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