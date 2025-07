Noiva de Marco Costa partilha álbum de fotografias únicas e há uma que está a fazer furor

Marco Costa completa esta quarta-feira, 30 de julho, 35 anos de vida e a noiva, Carolina Pinto, assinalou a data especial com um carrossel de fotografias únicas e umas delas está a dar muito que falar!

Na terceira imagem, Marco Costa surge ao lado da filha, Emília, e os dois posam de braços cruzados, sorridentes, mesmo 'à patrões'. O registo fotográfico levou os fãs à loucura e a caixa de mensagens encheu-se de elogios.

«A terceira foto está tão fixe 😄 parabéns, Marco!», «A foto com a Emília está um máximo, e linda familia❤️», «Tal pai, tal filha! Iguais», «Que família linda e maravilhosa 😍❤️ toda a felicidade do mundo ❤️», pode ler-se, no meio de centenas de mensagens de parabéns.

Veja aqui a fotografia que está a dar que falar:

A mensagem carregada de amor de Carolina Pinto para Marco Costa

Carolina Pinto aproveitou a publicação para deixar ainda uma mensagem especial ao companheiro. «35 meu coração de ouro em forma de gente. Parabéns, amor! Amo-te com amor, por amor», escreveu na legenda de uma publicação no Instagram dedicada ao aniversariante.

Marco Costa respondeu: «Vocês fazem a minha vida mais feliz ❤️❤️❤️».

A mensagem emocionou fãs do casal, conhecido pela cumplicidade e apoio mútuo, e soma já centenas de reações e comentários de felicitações a Marco Costa, que também partilhou recentemente a sua mudança de visual para assinalar esta nova etapa.

A relação entre Carolina e Marco tem sido marcada por momentos de carinho partilhados nas redes sociais e esta homenagem de aniversário não foi exceção.