«Custa acreditar»: Marco Costa chora morte de irmão. E a forma como tudo aconteceu é arrepiante

Marco Costa está a viver um momento de profunda dor. O pasteleiro recorreu às redes sociais para anunciar a morte de Miguel, um amigo de longa data que considerava como um verdadeiro irmão.

Numa sentida partilha, Marco Costa revelou que conhecia o amigo desde os 17 anos e recordou os muitos momentos que viveram juntos ao longo dos anos. «Crescemos juntos, treinámos juntos, aprendemos a lutar, descobrimos a paixão pelas motas, vivemos noites, sonhos, conquistas e desilusões», escreveu.

A ligação entre os dois era tão forte que Miguel esteve presente num dos momentos mais difíceis da vida do pasteleiro: a morte do pai. «Quando perdi o meu pai, o Miguel esteve comigo no dia mais difícil da minha vida. E, ao longo destes anos, estivemos um para o outro», confessou.

Na homenagem, Marco Costa recordou ainda que foram «amigos», «companheiros» e «pais», mas, acima de tudo, «irmãos».

O amigo de Marco Costa morreu num acidente de mota, uma partida inesperada que deixou o pasteleiro devastado. «Hoje custa acreditar que partiste assim. Fica um vazio enorme e uma saudade que sei que nunca vai passar», lamentou.

No final da emotiva mensagem, Marco Costa deixou uma última despedida: «Obrigado por tudo, Miguel. Por todos os momentos, por todos os ensinamentos e por teres feito parte da minha vida. Vou sentir muito a tua falta, irmão. Até sempre.»