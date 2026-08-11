Luto. Marco Costa sofre com perda repentina durante as férias: «Dói tanto»

Marco Costa recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores um pequeno contratempo que viveu durante as férias. O pasteleiro revelou que, ao regressar a casa, acabou por perder alguns dos peixes que tinha.

Sem esconder a tristeza, Marco Costa assumiu que esta é uma situação que faz parte de quem está a aprender e a ganhar experiência.

«Vida de quem está a aprender. Perder peixes é "normal", mas dói tanto», escreveu o pasteleiro, mostrando-se particularmente sensibilizado com a situação.

A partilha acabou por revelar um lado mais vulnerável de Marco, que não escondeu o quanto esta perda o afetou.