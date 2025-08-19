Marco Costa emociona Internet com declaração profunda. O motivo? É o mais especial de sempre

O amor de pai ou mãe é único é inexplicável e Marco Costa é um bom exemplo disso. Na sua página de Instagram, o ex-concorrente de reality shows declarou-se à filha, Maria Emília - fruto da sua atual relação com Carolina Pinto - e emocionou a Internet com as palavras profundas.

«Mimi, minha filha, meu amor maior💜 Tu chegaste ao mundo com dois olhos brilhantes e um sorriso capaz de curar tudo o que o mundo me quebrou. Desde que nasceste, não sou mais só eu. Agora sou teu pai. Sou o teu colo, o teu escudo, o teu chão seguro. E mesmo quando o mundo lá fora me pesa, basta olhar para ti para me lembrar do que realmente importa», começou por escrever Marco.

O pasteleiro continuou: «És tão pequena… e mesmo assim, és o maior amor que já senti.

És a razão pela qual quero ser melhor, viver mais, sentir mais.

Cada passo teu, cada palavra nova, cada gargalhada tua é uma vitória minha.

Porque ver-te crescer é como assistir ao milagre mais bonito da vida».



«Mimi, eu prometo: enquanto eu respirar, tu nunca vais caminhar sozinha.

E mesmo quando fores grande, mesmo quando não precisares do meu colo…

O meu amor vai estar sempre a segurar-te, sem que tu vejas», acrescentou.

Marco rematou: «Porque ser teu pai é o melhor de mim. É tudo❤️ Quando fores grande ate podes sentir vergonha destas declarações do Pai🤡 Mas o Pai não se importa. Amo-te».