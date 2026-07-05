Marco Costa escreve "carta" arrepiante para a filha: «Antes de ti, não tinha medo de morrer»

Marco Costa é um pai babado e não perde uma oportunidade para declarar o seu amor à filha, Maria Emília. Este domingo, 5 de julho, o ex-concorrente de realities da TVI recorreu às redes sociais para partilhar um texto emotivo sobre a menina, admitindo que foi ela quem o «salvou».

«A filha que salvou o pai. Antes de ti, eu confundia liberdade com não ter nada a perder. Vivia depressa. Como quem acredita que os dias são infinitos e a vida nunca apresenta a conta. O amanhã era uma palavra distante. Se chegasse, chegava. Se não chegasse também não fazia mal. E depois… nasceste tu», começou por escrever.

E prosseguiu, confessando que a sua vida mudou por completo depois do nascimento da filha: «A minha vida deixou de ser sobre mim Passou a ser sobre uma menina que ainda nem sabia dizer o meu nome e já me estava a ensinar quem eu precisava de ser. Maria Emília. A minha Mimi.»

Marco Costa declara-se à filha: «Tu salvaste-me»

«Nunca vais perceber isto enquanto fores criança. Talvez nem quando fores adulta. Mas há um pai que todas as noites olha para ti enquanto dormes e pensa, em silêncio: “Se eu te tivesse conhecido mais cedo, teria vivido a vida de outra maneira.” Tu salvaste-me das noites vazias. Dos dias sem direção», acrescentou.

«Hoje tenho medo. E agradeço esse medo. Tenho medo de partir cedo demais. Medo de não ver a mulher em que te vais tornar. Medo de não estar quando precisares de mim. Porque, antes de ti, eu não tinha medo de morrer. Hoje tenho. Não por mim. Por ti. Porque ainda há tantas histórias que te quero contar. Tantas lágrimas que te quero limpar. Tantas vitórias que quero aplaudir de pé. Tantos abraços que ainda te devo», escreveu ainda.

«Nunca carregaste o peso de salvar o teu pai. Foi apenas o milagre de existires. Porque, às vezes, Deus não salva um homem com um raio de luz. Às vezes… envia-lhe uma menina de olhos cheios de futuro, que lhe chama “Pai” e faz com que ele descubra que viver é a única forma de a poder amar por mais um dia. Toda a gente diz que um pai ensina uma filha a viver. Na nossa história, foi uma filha que ensinou um pai a querer continuar. E se um dia me perguntarem qual foi a maior obra da minha vida, Tive uma filha Chamada Mimi», findou.