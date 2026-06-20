Pura ternura: Avó de Marco Costa dança com a bisneta e o momento vai deixá-lo emocionado

Marco Costa já não trabalha com a avó: «Fico triste mais por ela»

Marco Costa está a viver dias felizes de férias em família no Algarve e decidiu partilhar com os seguidores alguns desses momentos especiais. O pasteleiro mostrou a união entre várias gerações da família, num ambiente marcado pela cumplicidade e carinho.

Numa das publicações, destacou-se um momento particularmente emotivo entre a filha, Maria Emília, e a bisavó, que rapidamente conquistou os seguidores. As imagens mostram a proximidade entre ambas, num registo ternurento que não deixou ninguém indiferente.

Recorde-se que Marco Costa se separou recentemente de Carolina Pinto, com quem tem uma filha em comum, Maria Emília. Apesar da mudança na vida pessoal, o pasteleiro tem mostrado que mantém o foco na família e nos momentos de partilha com os mais próximos.