A arrepiante mensagem de Marco Costa para o pai: «nunca te deixei partir»

Marco Costa dedicou uma mensagem arrepiante ao pai, falecido há quase 17 anos. Se fosse vivo, o pai de Marco Costa completaria 67 anos esta terça-feira, dia 9 de setembro. O empresário tinha apenas 18 anos quando perdeu a maior referência e apoio da sua vida.

«Feliz aniversário meu Pai! Hoje farias 67 anos, e já quase há 17 anos que te perdi, e a verdade é que nunca te deixei partir dentro de mim. Tinha 18 anos, era um miúdo... e tu eras o meu mundo. O meu pai, o meu ídolo, o meu exemplo. Cresci com o teu nome como guia, com a tua força como norte, com a tua ausência como peso... e presença», declarou Marco Costa.



Marco Costa frisa a saudade que sente do abraço do pai. «Hoje sou homem, mas continuo a querer o teu abraço. Continuo a imaginar como seria ouvir o teu conselho, o teu riso, ou simplesmente partilhar um silêncio contigo. Tu ensinaste-me mais do que pensas — mesmo sem estares aqui, continuas a ensinar-me. A ser justo, a ser forte, a ser grato».

O pasteleiro fala ainda de como não se esquece do pai no seu dia a dia. «Estás em tudo o que faço com verdade, com esforço e com amor. E neste dia, o teu dia, quero apenas que saibas: sinto a tua falta todos os dias. E se existe um céu, tenho a certeza de que nele está o melhor homem que conheci. Feliz aniversário, Pai. Onde quer que estejas, leva contigo o meu amor eterno».