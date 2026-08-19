Como fazer a sopa de legumes perfeita? Marco Costa revela o truque da receita que a filha adora

Marco Costa, ex-concorrente do Secret Story – Casa dos Segredos 2 e do Big Brother Famosos, recorreu às redes sociais para partilhar um momento do dia a dia em família. O pasteleiro mostrou aos seguidores o almoço que estava a preparar e revelou um dos pratos que a filha, Maria Emília, mais aprecia: a sua sopa de legumes.

A partilha despertou a curiosidade dos seguidores, que quiseram saber como era feita a sopa. Perante os vários pedidos, Marco Costa decidiu revelar a receita, que se destaca pela simplicidade e pela combinação de vários legumes.

Saiba como preparar a sopa de legumes de Marco Costa:

Ingredientes:

Cebola

Alho

Tomate

Alho-francês

Espinafres

Abóbora

Batata-doce

Cenoura

Água, q.b.

Preparação:

Comece pelo refogado: coloque num tacho a cebola, o alho e o tomate e deixe refogar.

Junte os legumes: acrescente o alho-francês, os espinafres, a abóbora, a batata-doce e a cenoura.

Deixe cozinhar: cubra os legumes com água e deixe cozinhar.

Triture a sopa: quando os legumes estiverem cozidos, coloque tudo numa liquidificadora e triture até obter uma textura cremosa.

Sirva: a sopa está pronta a comer. Segundo Marco Costa, o resultado é uma sopa «cremosa e deliciosa» que faz as delícias da filha.