Já viu a foto deste ex-concorrente do Big Brother com um astro do Sporting?

Este sábado, dia 17 de maio de 2025, o Estádio José Alvalade transformou-se num verdadeiro mar de emoções com a conquista do bicampeonato nacional pelo Sporting Clube de Portugal. Os adeptos encheram as bancadas para celebrar mais uma vitória histórica, e entre eles destacou-se um rosto bem conhecido do público português.

Marco Costa, ex-concorrente do Big Brother Famosos, fez questão de marcar presença no estádio e partilhar com os seus seguidores o ambiente único vivido nesta noite memorável. Nas redes sociais, o pasteleiro mostrou-se visivelmente emocionado e orgulhoso pelo feito alcançado pelo seu clube do coração. A festa promete continuar pela noite dentro com milhares de sportinguistas a viver intensamente este momento histórico.

Uma das caras mais acarinhadas pelo público português registou alguns momentos que com certeza o marcaram muito enquanto ávido adepto! Marco Costa partilhou alguns registos ao lado de jogadores como Viktor Gyökeres, Geovany Kenda e Eduardo Quaresma.

Além da companhia dos craques de futebol, Marco Costa surgiu também ao lado da noiva Carolina Pinto.

Veja a galeria de imagens, em cima.

70 anos depois, o Sporting conseguiu o bicampeonato nacional. Os Leões venceram o Vitória de Guimarães por 2-0. O jogo da 34ª Jornada da Liga de Portugal decorreu no Estádio José Alvalade. Milhares de pessoas estiveram em euforia quer junto ao Estádio de Alvalade, quer no Marquês de Pombal, em Lisboa, onde a festa continuou até altas horas.

O Sporting sagra-se, assim, bicampeão nacional, numa época marcada pela consistência, união e paixão dentro e fora de campo. E Marco Costa não podia faltar à chamada, mostrando mais uma vez o seu amor incondicional pelo clube leonino.

Ainda, espreite os vídeos do ex-concorrente do Big Brother e deixe-se contagiar pela emoção!