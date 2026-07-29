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Apaixonaram-se na TVI e estão juntos há 10 anos. Hoje esperam o primeiro filho: «O nosso amor cresceu»

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Apaixonaram-se na TVI e estão juntos há 10 anos. Hoje esperam o primeiro filho: «O nosso amor cresceu» - Big Brother
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Uma notícia muito feliz.

Há histórias de amor que começam diante das câmaras e acabam por resistir ao passar dos anos. Foi precisamente isso que aconteceu com um casal que se conheceu num reality show da TVI, conquistou o carinho dos espectadores e nunca mais se separou. Uma década depois de se terem apaixonado, vivem agora um dos momentos mais felizes das suas vidas: a chegada do primeiro filho.

Falamos de Marco Magalhães e Kelly Lopes, que se conheceram na edição de 2016 do Love On Top. O programa marcou o início de uma relação que se revelou muito mais forte do que muitos poderiam imaginar. Desde então, os dois têm construído uma vida em comum, mantendo-se unidos ao longo dos últimos dez anos.

 

A feliz notícia foi partilhada nas redes sociais, através de um vídeo que reúne alguns dos momentos mais marcantes da história de amor do casal. Na legenda, Marco e Kelly anunciaram que a família vai aumentar.

«Há histórias que começam com um encontro… e acabam por se tornar a nossa vida inteira. ❤️

Desde 2016, temos vivido, aprendido, crescido e sonhado juntos. Passámos por tantos momentos, construímos tantas memórias e, hoje, podemos finalmente partilhar convosco o nosso maior sonho.

O nosso amor cresceu… e agora somos três. 🤍

O nosso maior amor está a caminho.

A nossa melhor história está apenas a começar. 🤍»

A publicação rapidamente encheu-se de mensagens de felicitações por parte de fãs, amigos e outros rostos conhecidos, que celebraram esta nova etapa na vida do casal.

Quase dez anos depois de terem entrado no Love On Top, Marco Magalhães e Kelly Lopes continuam a provar que o amor encontrado dentro da casa pode durar muito para além do reality show. Agora, preparam-se para aquele que será, certamente, o maior desafio e a maior aventura das suas vidas: a estreia na parentalidade.

Temas: Marco Magalhães Kelly Lopes

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