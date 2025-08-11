Ao Minuto

16:11
Jéssica Vieira desarma tensões com frase marcante: «Toda a gente quer sair daqui erguido» - Big Brother
06:41

Jéssica Vieira desarma tensões com frase marcante: «Toda a gente quer sair daqui erguido»

16:02
Reza ou provocação? De joelhos, Kina surpreende com gesto dirigido a Catarina Miranda e Afonso Leitão - Big Brother
06:16

Reza ou provocação? De joelhos, Kina surpreende com gesto dirigido a Catarina Miranda e Afonso Leitão

15:59
Revelações exclusivas. João Moura Caetano pediu Luíza Abreu em casamento e estes são os detalhes - Big Brother

Revelações exclusivas. João Moura Caetano pediu Luíza Abreu em casamento e estes são os detalhes

15:31
Catarina Miranda lança farpa explosiva: «Agora toda a gente nesta casa me quer agredir?» - Big Brother
02:47

Catarina Miranda lança farpa explosiva: «Agora toda a gente nesta casa me quer agredir?»

15:22
Catarina Miranda acusa concorrente do pior: «Depois de me ter tentado bater e me ter empurrado» - Big Brother
01:15

Catarina Miranda acusa concorrente do pior: «Depois de me ter tentado bater e me ter empurrado»

15:08
Farpas na cozinha! Kina ataca Catarina: “És uma cobra venenosa” - Big Brother
04:46

Farpas na cozinha! Kina ataca Catarina: “És uma cobra venenosa”

14:23
A vingança serve-se fria. Catarina Miranda mostra os morangos podres de Kina - Big Brother
05:47

A vingança serve-se fria. Catarina Miranda mostra os morangos podres de Kina

14:11
O primeiro beijo caliente já aconteceu entre Catarina Miranda e Afonso - Big Brother
01:01

O primeiro beijo caliente já aconteceu entre Catarina Miranda e Afonso

13:51
Isto foi o que fez toda a diferença na relação de Marco Paulo e Eduardo Ferreira: «Dei-lhe o que ninguém lhe deu» - Big Brother

Isto foi o que fez toda a diferença na relação de Marco Paulo e Eduardo Ferreira: «Dei-lhe o que ninguém lhe deu»

12:28
Viriato chora com tema sensível que o destruiu - Big Brother
03:52

Viriato chora com tema sensível que o destruiu

11:53
Desistência coletiva? Viriato Quintela chega ao limite - Big Brother
06:11

Desistência coletiva? Viriato Quintela chega ao limite

11:46
Momento romântico inesperado. Viriato declara o seu amor a Ana - Big Brother
01:24

Momento romântico inesperado. Viriato declara o seu amor a Ana

11:09
Catarina Miranda não tem limites e faz gesto picante para Afonso - Big Brother
02:05

Catarina Miranda não tem limites e faz gesto picante para Afonso

10:50
Noite de terror? «O Bruno quer que desistam e vão atrás dele» - Big Brother
06:44

Noite de terror? «O Bruno quer que desistam e vão atrás dele»

10:38
Tudo passado e em lágrimas de desespero. O relato da noite de terror na casa - Big Brother
04:19

Tudo passado e em lágrimas de desespero. O relato da noite de terror na casa

10:33
Lágrimas e desespero. O que se passou durante a noite? «Foi horrível» - Big Brother
02:39

Lágrimas e desespero. O que se passou durante a noite? «Foi horrível»

10:08
O vídeo que deu a herança. Este foi o gesto que levou Marco Paulo a contactar o bombeiro Eduardo pela primeira vez - Big Brother

O vídeo que deu a herança. Este foi o gesto que levou Marco Paulo a contactar o bombeiro Eduardo pela primeira vez

09:18
Viriato denuncia farsa de Catarina Miranda e Afonso: «Querem impingir esta história» - Big Brother
08:22

Viriato denuncia farsa de Catarina Miranda e Afonso: «Querem impingir esta história»

09:12
Farsa entre Catarina Miranda e Afonso? «Isto não é um par de namorados, nem que a vaca tussa» - Big Brother
05:15

Farsa entre Catarina Miranda e Afonso? «Isto não é um par de namorados, nem que a vaca tussa»

08:41
Tudo dito na cara. Jéssica Vieira perde o medo e enfrenta Catarina Miranda - Big Brother
01:07

Tudo dito na cara. Jéssica Vieira perde o medo e enfrenta Catarina Miranda

08:40
Ex-mulher e 'Atual' de Afonso pegam-se na cadeira quente, mas é a cara do concorrente que se torna viral - Big Brother
08:02

Ex-mulher e 'Atual' de Afonso pegam-se na cadeira quente, mas é a cara do concorrente que se torna viral

08:38
Afinal quem é a ingrata? Jéssica Vieira e Catarina Miranda enfrentam-se sem medos - Big Brother
02:54

Afinal quem é a ingrata? Jéssica Vieira e Catarina Miranda enfrentam-se sem medos

08:36
Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...» - Big Brother
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

08:14
A proposta inusitada de Catarina Miranda para Afonso: «Se me desses um beijo na boca, eras capaz de...» - Big Brother
04:01

A proposta inusitada de Catarina Miranda para Afonso: «Se me desses um beijo na boca, eras capaz de...»

08:13
Ao ver Afonso despir-se, Catarina Miranda provoca: «Adoro a nossa química, mas queria experimentar a nossa física» - Big Brother
03:56

Ao ver Afonso despir-se, Catarina Miranda provoca: «Adoro a nossa química, mas queria experimentar a nossa física»

Acompanhe ao minuto

Isto foi o que fez toda a diferença na relação de Marco Paulo e Eduardo Ferreira: «Dei-lhe o que ninguém lhe deu»

  • Há 2h e 51min
Isto foi o que fez toda a diferença na relação de Marco Paulo e Eduardo Ferreira: «Dei-lhe o que ninguém lhe deu» - Big Brother

Herdeiro de Marco Paulo nega, uma vez mais, um relacionamento amoroso com o cantor. Eduardo Ferreira frisa a amizade genuína que os uniu, no meio de muita música e convívios: «Dei-lhe o que ninguém lhe deu».

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Após a expulsão no Big Brother Verão, Eduardo Ferreira, herdeiro de Marco Paulo, esteve no Dois às 10, onde voltou a falar de como se tirnou num grande amigo do cantor Marco Paulo. Essa amizade levou a que o artista lhe deixasse uma parte da herança.

O bombeiro mostra-se muito triste por circular a ideia de que ele teve um relacionamento amoroso com Marco Paulo. Eduardo Ferreira nega e revela que os dois tinham uma sólida relação de amizade.  No ponto de vista de Dudu, Marco Paulo era verdadeiramente feliz em Braga a conviver e a cantar.

«Acho que lhe dei o que, se calhar, ninguém lhe deu nos últimos anos: felicidade, conviver, estar até às tantas a cantar.”», explicou. «Ele lá ia para Braga, ele sentia-se livre... feliz» 

«Acho que nunca se apaixonou por mim, nunca falou disso», frisa o ex-concorrente.

Este domingo, na Curva da Vida, o herdeiro de Marco Paulo acabou com todas as dúvidas sobre a forma que os dois se conheceram. 

«Em 2017, conheço o Marco Paulo. Na altura dos incêndios de Pedrógão Grande, nós bombeiros lá em Braga também tivemos um momento muito difícil e cantávamos uma música do Marco. No Natal, decidimos fazer um vídeo que se tornou viral e chegou ao Marco Paulo. O meu telefone e vi que era a voz dele. A partir daí, tivemos uma história maravilhosa e nunca mais nos largámos», começou por contar, em lágrimas.

E prosseguiu, confidenciando que estava ao lado de Marco Paulo quando o artista descobriu que tinha um cancro no pulmão: «Em 2022, ele recebe uma chamada a dizer que tinha de ir embora porque tinha um nódulo no pulmão. E ele cantou a música 'Assim Foi' à capela no restaurante em que estávamos, foi um dos momentos mais arrepiantes que já vivi».

As palavras fortes que Marco Paulo disse a Dudu no leito da morte

Foi na sequência desta confissão que Eduardo Ferreira recordou o momento em que descobriu que o era herdeiro do cantor e expôs ainda as palavras que lhe foram ditas nos últimos dias de vida: «Do pulmão, passa para o fígado. Uma semana antes de ele falecer, ele exigiu que eu fosse lá. Quando chego a casa dele, vejo o Marco Paulo na cama, já nem falava. Via-se que era o fim da vida dele e ele agarrou a minha mão e disse-me: 'prepara-te para a luta, honra o meu nome e não perdoes um cêntimo'. Aqui descubro que sou herdeiro do Marco Paulo».

Em lágrimas, Dudu, como é carinhosamente tratado, lamentou as críticas que ouviu. «Muita gente disse que nós éramos amantes, isso afetou-me muito. Toda a gente a julgar-me, eu não sabia o que fazer, a dizerem que eu iludi o Marco Paulo... é mentira. As pessoas não sabem, mas podem deixar sequelas muito graves...», confessou.

«O Marco Paulo está lá em cima certamente muito triste de certas coisas que se disse dele. Aceitei vir para o Big Brother para mostrar quem realmente sou», findou.

VEJA TAMBÉM: O vídeo que deu a herança. Este foi o gesto que levou Marco Paulo a contactar o bombeiro Eduardo pela primeira vez

Temas: Marco Paulo Eduardo Ferreira Herdeiro

Mais Vistos

06:44

Noite de terror? «O Bruno quer que desistam e vão atrás dele»

Hoje às 10:50

Dão tudo por ela: os dois homens que não param até Catarina Miranda conquistar a vitória

Ontem às 19:11
01:01

O primeiro beijo caliente já aconteceu entre Catarina Miranda e Afonso

Há 2h e 31min
02:39

Lágrimas e desespero. O que se passou durante a noite? «Foi horrível»

Hoje às 10:33

O que fez Catarina Miranda antes de regressar ao Big Brother? Estas imagens são de fazer fazer inveja a qualquer um

1 jul, 00:44
Ver Mais

Notícias

Revelações exclusivas. João Moura Caetano pediu Luíza Abreu em casamento e estes são os detalhes

Há 43 min

Ex-concorrente do Big Brother é herói longe das câmaras. Telmo arrisca a vida para combater os incêndios

Há 1h e 6min

Isto foi o que fez toda a diferença na relação de Marco Paulo e Eduardo Ferreira: «Dei-lhe o que ninguém lhe deu»

Há 2h e 51min

Em desespero. Zé Lopes enfrenta momento difícil

Hoje às 10:36

O vídeo que deu a herança. Este foi o gesto que levou Marco Paulo a contactar o bombeiro Eduardo pela primeira vez

Hoje às 10:08
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

Hoje às 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

Hoje às 00:01
03:42

Catarina Miranda beija e faz festinhas a Afonso: «Já deves ter metido a boca onde não devias»

6 ago, 14:59
05:30

Catarina Miranda abre o coração a Afonso: «Apaixonei-me pelo que inventei de você»

6 ago, 08:31
05:23

Catarina Miranda em rutura total com Afonso: «Tudo o que mexe, tu vais para a cama»

5 ago, 15:17
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Revelações exclusivas. João Moura Caetano pediu Luíza Abreu em casamento e estes são os detalhes

Há 43 min

Ex-concorrente do Big Brother é herói longe das câmaras. Telmo arrisca a vida para combater os incêndios

Há 1h e 6min

Telmo na frente de fogo. Concorrente do primeiro BB luta contra as chamas (fotos)

Há 1h e 11min

Em desespero. Zé Lopes enfrenta momento difícil

Hoje às 10:36
03:07

O vídeo desconhecido que levou à herança. Foi assim que Marco Paulo se comoveu com Eduardo Ferreira

Hoje às 09:51
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

Hoje às 00:50
06:18

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

Ontem às 23:38
03:45

O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade

6 ago, 11:24
08:45

Catarina Miranda faz esclarecimento sobre a zanga com Afonso Leitão

5 ago, 21:53
03:53

Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»

5 ago, 19:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após adeus ao "Big Brother", Eduardo Ferreira revela como vai ser o futuro: "Já liguei ao meu comandante"

Há 10 min

Eduardo Ferreira responde à pergunta que importa: era ou não amante de Marco Paulo?

Há 17 min

"Big Brother": Adriano Silva Martins revela conversa que teve com Eduardo Ferreira

Há 20 min

Eduardo Ferreira chora com alegações de relação romântica com Marco Paulo

Há 1h e 23min

Confrontado com uma possível relação amorosa, Eduardo Ferreira fala de Marco Paulo: «Dei-lhe o que ninguém lhe deu»

Hoje às 12:08
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz aperta com Afonso: «Tenta acabar com o enredo, mas tem flirt de final de noite?»

Ontem às 22:19

De ficar sem fôlego: o look de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo ainda mais apaixonado

Ontem às 22:03

O look arrebatador de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo sem fôlego

Ontem às 21:49

Gravidez a caminho? Maria Botelho Moniz revela detalhes privados: «Quero dar-lhe um irmão»

7 ago, 15:03

Filho de Maria Botelho Moniz derrete a mãe com detalhe ligado ao Big Brother

7 ago, 14:55
Ver Mais

Curva da Vida

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

Ontem às 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

Ontem às 23:39

Emocionado, Eduardo Ferreira recorda o momento em que soube que seria herdeiro da fortuna de Marco Paulo

Ontem às 23:39

Finalmente foi revelado o que disse Marco Paulo ao seu herdeiro no leito da morte

Ontem às 23:38

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

Ontem às 23:38
Ver Mais